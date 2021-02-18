TESCİLLİ GÜZEL TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK

Geçtiğimiz yıl katıldığı yarışmada aldığı birincilikle adını duyurmayı başaran genç model, 2021 yılı Mart ayında Lübnan'da gerçekleştirilecek olan ve dünyanın en prestijli güzellik yarışmaları arasında olduğu kabul edilen "Miss Europe" podyumunda Türk Bayrağı ile yürüyecek... 26 yaşında olan ve güzelliği ile bir çok dizi ve film yapımcısının da dikkatini çekmeyi başaran Moujan Rajaei, aynı zamanda Arapça, Farsça, İngilizce, Türkçe ve Rusça olmak üzere iyi derecede beş dil biliyor.& ;& ;