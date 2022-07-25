Tescilli Hüyük çileği çok sayıda kişiye gelir sağlıyor - Son Dakika
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Tescilli Hüyük çileği çok sayıda kişiye gelir sağlıyor

25.07.2022 11:14
Tescilli Hüyük çileği çok sayıda kişiye gelir sağlıyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde üretimi yaklaşık 15 yıl önce başlayan çilek, bugün çok sayıda çiftçiye gelir kapısı oldu.

Konya'nın Hüyük ilçesinde üretimi yaklaşık 15 yıl önce başlayan çilek, bugün çok sayıda çiftçiye gelir kapısı oldu.

Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, ilçede 10 bin dekar alanda çilek üretimi yapıldığını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı 1600 çiftçinin Coğrafi İşaret Belgesi olan organik çilek üretimi yaptığını dile getiren Tingiş, Kovid-19 salgını döneminde dekarda alınan ürün miktarının 3 tona çıktığını anlattı.

Yılda 4-5 kez ürün veriyor

Hüyüklü çilek yetiştiricisi 55 yaşındaki Saadet Yalçın, AA muhabirine, eşinin işsiz olduğu dönemde arazi kiralayarak 12 yıl önce çilek üretmeye başladığını anlattı.

Yalçın, yetiştirdikleri ürünleri bahçelerinin yanında kurdukları tezgahta sattıklarını söyledi.

Çileğin yılda 4-5 kez ürün verdiğini dile getiren Yalçın, "Kar yağana kadar çilekten ürün alırız. Ancak bu yıl bölgede kış şartlarının uzun sürmesi, yoğun yağışlar ve gece gündüz hava sıcaklığı farkı ve güneşli gün sayısının az olmasından dolayı verimde biraz kayıp yaşadık. Geç zamanda verim aldık. Birinci dönemde verimimiz gayet güzeldi ama ikinci dönem onun yerini tutmadı. Umudumuz artık diğer dönemlerde." diye konuştu.

Emekli olduktan sonra memleketlerine döndüler

Müesser Karabulut da eşinin emekli olmasının ardından memleketleri Hüyük'e döndüklerini belirterek, daha önce icara (kira) verdikleri arazilerini çilek bahçesine dönüştürdüklerini söyledi.

İlçede çilek üretiminin 15 yıl önce başladığını belirten Karabulut, "Bu işten memnunuz. Hem işsiz kalmıyoruz hem çalıştırdığımız işçiler de memnun oluyor. Biz onlardan yararlanıyoruz, onlar da bizden yararlanıyor derken birbirimize sebep oluyoruz. Çilekte işlerimiz iyi." dedi.

Mustafa Karabulut ise bahçelerinde yetiştirdikleri ürünü yol güzergahı olan bahçelerinin önünde sattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yoldan geçen vatandaşlarımıza en güzel çileği sunabilmek için bekliyoruz. Vatandaşlarımız kendileri tadına bakarak da toplayabiliyor. Kilosunu 25 liradan veriyoruz. Bazı müşterilerimiz kasayla alıyor. Biz burada tarladan halka taze taze satıyoruz. İşimizden çok memnunuz."

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Kaynak: AA

Hisarcık, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

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