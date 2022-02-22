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Tescilli İslahiye biberinin tohumları toprakla buluşuyor - Son Dakika

Tescilli İslahiye biberinin tohumları toprakla buluşuyor

22.02.2022 13:42
Tescilli İslahiye biberinin tohumları toprakla buluşuyor

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, baharatlık kırmızı biber tohumlarının ekimine başlandı.

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, baharatlık kırmızı biber tohumlarının ekimine başlandı.

UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği ve Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "İslahiye biberi" ekimine başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Türkiye'nin sofralık kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ve 20 bin dekar alanda kırmızı biber üretiminin yapıldığını İslahiye Ovası'nda ekimin başladığını belirtti.

Ekimlerin başlamasıyla birlikte son yağışların çiftçiyi sevindirdiğini de ifade eden Köse, "1968 yılından buyana 54 yıl sonra çok muhteşem bir kar yağdı. Bu da çiftçilerimizi yer altı kaynaklarının dolmasıyla ilgili bereketli bir yıl olması adına sevindirdi. Bu yıl mahsulde alınacak verimle ve fiyatlarla birlikte çiftçimizin rahatlayacağını ve sezonun bereketli bir yıl olacağını umuyoruz." diye konuştu.

Yurt içi ve dışında beğeniyle tüketilen ve önemli ticaret potansiyeline sahip İslahiye biberi, ağustos aylarında yapılan hasadın ardından tesislerde işlendikten sonra Gaziantep'in yemeklerinde taze, kurutmalık, toz ve pul biber olarak çok amaçlı kullanılıyor.

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Gastronomi, Gaziantep, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli İslahiye biberinin tohumları toprakla buluşuyor - Son Dakika


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