Tescilli Kadirli turpunda hasat mutlu başladı

Türkiye'nin turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'de hasat edilen coğrafi işaret tescilli Kadirli turpu yüksek verimiyle üreticisini memnun etti.

Yörede "kırmızı altın" diye tabir edilen ve eylül ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillenen Kadirli turpu sabahın erken saatlerinden itibaren tarım işçilerince topraktan sökülerek traktörlere yükleniyor ve yıkanmak üzere Savrun Çayı'na taşınıyor.

Turplar çay üzerinde oluşturulan havuzlarda yıkanıyor. Ambalajlanan turplar satışa sunulmak üzere çeşitli illere sevk ediliyor.

Turpta geçen yıl 50 bin dekarda 200 bin ton verim alınmıştı. Bu yıl ise 60 bin dekar araziden 240 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

5 bin kişiye iş imkanı sağlıyor

Kadirli Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ayında coğrafi işaret belgesi alınan turbun lezzeti ve dayanıklılığıyla bilindiğini söyledi.

Ürünün toplama, yıkama ve paketleme aşamalarında 5 bin kişiye iş imkanı sağladığını ifade eden Özeser, "Yöremizde 60 bin dekarda ekimi yapılan turp, hasat döneminde yaklaşık 5 ay boyunca ciddi istihdam sağlıyor. Bölgemizde 25 üreticimiz paketlemesini yapıyor. Türkiye'nin yaklaşık 40 iline buradan turp gönderiliyor. Ürünün Kadirli ekonomisine önemli katkısı oluyor." diye konuştu.

Özeser, turbun Türkiye genelinde bilinen 10 türü bulunduğunu, bunlardan en kalitelisinin Kadirli ve çevresinde yetiştirildiğini dile getirdi.

"Yüksek rekolte bekliyoruz"

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de turbun tarlada 80 kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti.

İspir, turbun kış aylarında ülke ve ilçe ekonomisine önemli katkısı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'ini ilçeden sağlıyoruz. Her yıl toplama, yıkama ve paketleme aşamalarında 5 ay süreyle 5 bin kişi turp sayesinde evine ekmek götürüyor. Hava şartlarına bağlı olarak bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz." dedi.

Turp üreticisi Soner Topalhan da turpta bu yıl bol verim ve güzel fiyat beklediklerini söyledi.

Tarım işçisi Meral Kurt da aile ekonomilerine katkı sağlamak için her yıl soğuk havaya rağmen turp hasadı yaptıklarını ifade etti.