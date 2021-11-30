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Tescilli Kadirli turpundan 160 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Tescilli Kadirli turpundan 160 bin ton rekolte bekleniyor

30.11.2021 11:48

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştirildiği Osmaniye'de, coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunda 40 bin dekardan 160 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştirildiği Osmaniye'de, coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunda 40 bin dekardan 160 bin ton rekolte bekleniyor.

Turp, tarlalardan toplandıktan sonra Savrun Çayı'nda kurulan havuzlarda temizlenip paketleniyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen turplar, Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiliyor.

Bu yıl 40 bin dekarda ekimi yapılan ve dekara 4 tona kadar verim beklenen turpta 160 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve turp fiyatlarının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle hasadın başlamasının çoğu çiftçi tarafından ertelendiğini söyledi.

Turp hasadının her yıl 4 ay boyunca çok sayıda insana ekmek kapısı olduğunu belirten İspir, "Havaların sıcak gitmesi nedeniyle turp sezonu istediğimiz gibi başlamadı. Sezon açılmasına rağmen birçok üretici halen malını tarladan toplamadı." diye konuştu.

Bu yıl 40 bin dekar alana turp ekimi yapıldığını ve dönüme ortalama 3,5-4 ton verim beklediklerini aktaran İspir, "Bu yıl 40 bin dekar alana turp ekimi yapıldı. Beklentimiz her yıl dekar başına 5 ton oluyordu, bu sezon küresel ısınma nedeniyle 3,5-4 ton beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

Turp üreticisi Mehmet Bircan da bazı üreticilerin turpu tarladan henüz toplamadığını ve havaların soğumasını beklediğini aktardı.

Sıcak hava nedeniyle bazı üreticilerin hasada geç başlayacağını aktaran Bircan, "İnşallah havaların soğumasıyla güzel bir rekolte ve fiyatla bu sezonu kapatırız. Hava sıcak gidince hem turpun kalitesi düşüyor hem insanların turpa olan talebi azalıyor. Bu nedenle inşallah önümüzdeki günlerde havalar soğur ve turp değerini bulur." şeklinde konuştu.

Tescilli Kadirli turpundan 160 bin ton rekolte bekleniyor
Tescilli Kadirli turpundan 160 bin ton rekolte bekleniyor
Tescilli Kadirli turpundan 160 bin ton rekolte bekleniyor
Tescilli Kadirli turpundan 160 bin ton rekolte bekleniyor
Tescilli Kadirli turpundan 160 bin ton rekolte bekleniyor

Ziraat Odası, Osmaniye, Türkiye, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli Kadirli turpundan 160 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tescilli Kadirli turpundan 160 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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