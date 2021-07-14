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Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı - Son Dakika

Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:40
Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı, System.String[]

Elazığ'da meyve ve sebze yetiştiriciliğinin yanı sıra bölgede endemik olarak yetişen, tescilli 'Keban biberi' işine giren 30 yaşındaki Kadir Celayir, verimi yüzde 60'lara kadar çıkararak ürünlerini yurt dışına göndermeye başladı.

Elazığ'da meyve ve sebze yetiştiriciliğinin yanı sıra bölgede endemik olarak yetişen, tescilli 'Keban biberi' işine giren 30 yaşındaki Kadir Celayir, verimi yüzde 60'lara kadar çıkararak ürünlerini yurt dışına göndermeye başladı.

Keban'da yaşayan 30 yaşındaki Kadir Celayir, dede mesleği olan sebze ve meyve yetiştiriciliğini hem örtülü hem de açık alanda gerçekleştiriyor. Endemik olan ve tescil edilen Keban biberini eken eken Celayir, 70 günlük yetişme süresinden sonra biber hasadına başladı. Atalarından kalan tohumları gelecek nesillere aktarmak adına yaptıkları çalışmalar sonucunda verimi yüzde 60'lara kadar çıkardıklarını belirten Celayir, tescilli Keban biberinin lezzetinin ilçe sınırlarını aşıp yurt dışına kadar ulaştığını kaydetti. Dedelerinden kalan mesleği devam ettirdiklerini belirten Kadir Celayir (30), "Elazığ'ın Keban ilçesinde atalarımızdan, dedelerimizden bize kalan meyve ve sebze üreticiliğini devam ettirmekteyiz. İlçemizde, bölgemizde birçok meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Kabakgiller, patlıcangiller, meyve, bağ yetiştiriciliği yapılıyor. Fakat bunlar içerisinde özel ve bölgemize has endemik bir tür olan, atalarımızdan bize miras kalan Keban biberi yer alıyor. Keban biberi, belirttiğim üzere bölgemizin endemik türüdür. Tohumları atalarımızdan miras olarak kalmıştır. Biz de bu mirası kendi alt nesillerimize iletebilmek için burada üretimini yapıyoruz" dedi.

"Çalışmalarımız neticesinde verimde artış oldu"

Yaptıkları çalışmalar neticesinde verimde artış olduğunu dile getiren Celayir, "Keban biberimiz fideden hasada yetişmesindeki süre ortalama 70 gün. Biz de bu süreyi tamamlamış ve hasadımıza başlamış bulunuyoruz. Bizler, Keban biberimizin daha kaliteli ve daha lezzetli olabilmesi adına birçok çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız sonucunda muvaffak da olduk. Biberimiz daha kaliteli, daha lezzetli ve rekoltesi eskilere göre daha fazla. Rekolteler önceki yıllara göre yüzde 50 ile 60 arasında artmış bulunmaktadır" diye konuştu.

"Lezzeti ve kalitesi ülke sınırlarını aştı"

Tescilli Keban biberinin lezzet ve kalitesinin ülke sınırlarını da aştığını ifade eden Celayir, "Keban biberimiz sadece ilçe ve ilde değil, ülke sınırlarını aşmıştır. Keban biberimizin bizden sonraki nesillere kalması için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tescillenmiş olan Keban biberimizi hem örtülü hem de açık alanda yetiştirmekteyiz. Biz bu tescilli biberinin yetiştirirken zararlılarla ve hastalıklarla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede kesinlikle herhangi bir kimyasal madde, gübre veya ilaç kullanmıyoruz. Zaten Keban biberimizin kalitesi ve lezzeti buradan geliyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı
Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı
Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı
Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı
Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı
Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı
Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı
Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı

Hisarcık, Elazığ, Keban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tescilli 'Keban biberi' işini büyüttü, verimi arttırıp ihracata başladı - Son Dakika Ekonomi


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