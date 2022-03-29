Tescilli Kilis zeytinyağı mutfağın şeflerinden geçer not aldı - Son Dakika
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Tescilli Kilis zeytinyağı mutfağın şeflerinden geçer not aldı

29.03.2022 12:01

Türkiye'nin coğrafi işaretle tescillenmiş lezzetlerinden Kilis zeytinyağı, ünlü şeflerden geçer not aldı.

Türkiye'nin coğrafi işaretle tescillenmiş lezzetlerinden Kilis zeytinyağı, ünlü şeflerden geçer not aldı.

Valilik ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) himayesinde düzenlenen "Gastronomi profesyonelleri programı" kapsamında kente gelen ünlü şefler, Kilis'te yaklaşık 300 bin dekarlık alanda üretimi yapılan zeytinin, yağa dönüşmesine kadar her aşamasını hassasiyetle izledi.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliğini ziyaret eden şeflerden Yunus Emre Akkor, AA muhabirine, Kilis'in gastronomi alanında önemli adımlar attığını söyledi.

Bu anlamdaki çalışmalarla kentin gastronomisiyle ön plana çıkacağından umutlu olduğunu anlatan Akkor, "Kilis zeytinyağı küçüklüğümden beri alıştığım bir tat. Zeytinyağı üretimi konusunda Türkiye'de ilk ondayız ama kendi metrekaresine göre dikilmiş ağaç sayısına baktığımız zaman belki çok daha yukarıda oluruz." dedi.

Kilis'in doğru sıkım yaparak şifalı bir zeytinyağını insanlara sunduğunu belirten Akkor, şöyle konuştu:

"Özellikle salata ve yemeklerde muazzam bir tadı ve kokusu var. Tadına baktım, çocukluğuma gittim. 1980'li yıllarda rahmetli babaannem Zennup hanım, bize bu zeytinyağlarıyla yemek yapardı. O koku evde her zaman kalırdı. Dolayısıyla şimdi üzerine koyarak daha sağlıklı halde sıkılarak, daha yüksek polifenol oranıyla Kilis zeytinyağı benim favorilerim arasında. Artık hem restoranımda kullanıyorum hem de sattığım yağlar arasında ilk sıraya Kilis zeytinyağını oturttum."

Şef Eyüp Kemal Sevinç ise Kilis zeytinyağının son dönemlerde kalitesinin yükseldiğini, bunun en büyük sebebinin de yürütülen eğitimler ve sıkım tekniklerinin iyileştirilmesi olduğunu ifade etti.

Kilis zeytinyağının damakta hoş bir tat bıraktığını vurgulayan Sevinç, şunları kaydetti:

"Bugün arkadaşlarla gezmiş olduğumuz üretimhanelerde ve diğer yapmış olduğumuz tadımlarda gördük ki son 3-4 sene içerisinde ciddi bir gelişme olmuş. Hem üretim kapasitesi hem de kalitesinde ciddi bir gelişme var. Polifenol oranının yükselmesi bunun en önemli göstergesi. Aromayı çok güçlü bir şekilde hissedebiliyorsunuz ve tattığınızda da damağınızda da hoş bir lezzet ve tat bırakıyor. Kilis zeytinyağı bence doğru yola doğru ilerliyor."

Tescilli Kilis zeytinyağı mutfağın şeflerinden geçer not aldı
Tescilli Kilis zeytinyağı mutfağın şeflerinden geçer not aldı
Tescilli Kilis zeytinyağı mutfağın şeflerinden geçer not aldı

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Zeytinyağı, Türkiye, Kilis, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli Kilis zeytinyağı mutfağın şeflerinden geçer not aldı - Son Dakika


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