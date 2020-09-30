Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı - Son Dakika

Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı

Türkiye'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı.

Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı, System.String[]

Türkiye'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, erken hasat edilen zeytinlerden sezonun ilk yağ sıkımı işleminin yapıldığını belirtti.

Zeytinin kent ekonomisine önemli katkıları olduğunu bildiren Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde 300 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılmakta olup bunun yüzde 95'i yağlık çeşittir. Son dönemde zeytinyağının pazarlanmasında kalite ve markalaşma büyük önem arz etmekte, bu konuda ilimizde özel sektör ve kurumlarımız tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Doğru zamanda ve tekniğine uygun olarak yapılan hasat zeytinyağının kalitesini doğrudan etkilemektedir. Soğuk sıkım tekniğiyle üretilen zeytinyağında yoğun meyve aroması ve yüksek kalite elde edilmektedir."

Vali Recep Soytürk'ün zeytin ve zeytinyağı üreticilerine her türlü desteği vermesinin tarım için büyük bir zenginlik olduğunu belirten Kökçüoğlu, kurum tarafından çiftçilere her türlü teknik desteğin sağlandığını ifade etti.

Türkiye, Hasat, Tarım, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı - Son Dakika

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