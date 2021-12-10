Tescilli lezzet kaz tiridinde sezon başladı - Son Dakika

Samsun'da kış aylarının vazgeçilmez yöresel lezzetleri arasında yer alan "kaz tiridi" havaların soğumasıyla rağbet görmeye başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Samsun Kaz Tiridi" olarak tescillenen lezzet, Havza, Ladik, Kavak, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerinde aynı zamanda bir kültürü de yansıtıyor.

Bölgede kaz yetiştiriciliği öne çıkarken, kış gecelerinde bir araya gelen insanlar, soğukta yağlanan kazların lezzetiyle keyifli bir sohbeti de paylaşıyor.

Bir zamanlar evlerde yapılan bu sohbetler şimdilerde yerini restoranlara bıraktı.

Kavak ilçesinde belediye işletmesi olan Tiritevi de bu restoranlardan biri. Zahmetli bir hazırlama süreci olan kaz tiridini yiyebilmek için bölgedeki bu tür tesislerde rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

Bölgede vatandaşların yetiştirdiği kazlardan yapılan tiridin hazırlık süreci kazın yolunup, temizlendikten sonra pişirilmesiyle başlıyor. Pişirilen kazın suyu ile bulgur pilavı yapılıyor. Kazın yağlı olması ise pilava ayrı bir lezzet veriyor. Yine kadınların açtıkları ince yufkalar da kazın yağına bandırılarak lezzetlendiriliyor. Daha sonra pilavın üstüne koyulan kaz etleri, yufka ile servis ediliyor.

Kavak Tiritevi Sorumlusu Coşkun Başak, AA muhabirine, tirit mevsiminin gelmesiyle siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Kaz tiridine yoğun bir talebin olduğunu belirten Başak, "Kaz tiridi Kavak'ın geleneksel lezzetlerinden bir tanesi. Genellikle tiridi büyüklerimiz daha önceden kışın kar yağdığında evlerinde muhabbetin, samimiyetin ve dostluğun pekişmesi amacıyla bir araya gelerek yiyordu. Biz bu geleneği sürdürmek istedik şimdi bölgemize yaymaya çalışıyoruz." dedi.

Tirit sezonunun mart ayına kadar sürdüğünü kaydeden Başak, "Kazların kasım ayına kadar yedi aylık besi süreleri var. Kaz tiridi kışın bölgemizde aşırı bir rağbet görüyor. Müşterilerimiz de memnun kalıyor. Biz de elimizden geldiği kadar kendileri ağırlamaya çalışıyoruz. İlgi ve alakalarında dolayı hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılda 2 bin 500-3 bin arasında kazı, tirit yaparak müşterilere sunduklarını anlatan Başak, şunları kaydetti:

"Havaların soğuk gitmesinden dolayı 3 bini de geçtiği yıllar oluyor. Sıcak havada o kadar tercih edilmiyor ama biz yine de tesis olarak bunu sadece 6 aya değil 8-9 aya yaymaya çalıştık. Tirit yöremize bağlı bir menü olduğu için yöremizden temin etmeye, yerli kazları tercih etmeye çalışıyoruz. Dışarıdan hoşumuza gitmeyen, beğenmediğimiz kazları almıyoruz. Önemli olan burada yağlı ve damak lezzetinin güzel olması. Onun için her zaman kaliteli ve güzel kazları tercih ediyoruz."

Kaz tiridi yemek için tesise gelen Sayit Esen de kaz tiridinin kadınların açtığı yufkalarla, doğal bulgur pilavıyla yenilebilecek doğal, yöresel bir yemek olduğunu söyledi.

Esen, "İpek Yolu buradan geçiyor, buradan tüm Türkiye'ye giden herkesi, Karadeniz'e dönen tüm halkı bu lezzeti tatmaları için Kavak ilçesine tirit yemeye bekliyoruz." şeklindeki görüşünü dile getirdi.