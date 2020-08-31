Tescilli "Maraş biberi" pazara indi

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tescilli ürünü 'Maraş Biberi' pazara indirdi.

Yemeklerin vazgeçilmez ürünlerinden olan Maraş biberinde hasat dönemi başlarken, çitçilerin hasat sonrası elde edilen ilk ürünler Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Maraş Biberi Küme Derneği'nce düzenlenen mezat etkinliği ile pazara indirildi.

Kahramanmaraş Biberciler Caddesinde düzenlenen etkinlik, Kur'an tilaveti Ahi Evran Duası ile başladı. Kahramanmaraş biberinin Türkiye üretiminin yüzde 62'sini karşıladığını söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, görüntü ve aroması ile dünyada en kaliteli biber olduğunu ifade etti. Balcıoğlu, "Kahramanmaraş'ta üretilen biber ise Türkiye üretiminin yüzde 62'sine tekabül ediyor. Yıllara göre değişiklik gösterse de 30 bin ton civarında bir üretim yapıyoruz ve şükürler olsun Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırıp, insanların sofralarına lezzet katmaya devam ediyoruz. Bu işle ilgili kırsal alanlarda 20 bin aile geçimini sağlıyor. Maraş biberi Türkiye'nin birçok noktasına buradaki tesislerde işlendikten sonra sevk ediliyor. Ürünün hazırlanışından ortaya çıkışına emeği geçen çiftçilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise "Maraş biberi antioksidan özelliğiyle kansere karşı etkili, c vitamini deposu olan üründür. Sindirim sistemini de kolaylaştıran bir özelliğe sahiptir. Biberle Maraş, ayrılamayan ikilidir. 'Biber' dediğimizde Maraş, 'Maraş' dediğimizde de kırmızı biberimiz aklımıza gelir. Bugün yılın ilk hasadını yapıyoruz ve bu biberin buraya gelene kadar çok önemli bir yolculuğu zahmet ve emeği var herkese teşekkürler" dedi.

Maraş biberi yaş haliyle kilosu 2,8 liradan, çöplü tüm biber 13 liradan, parçalanmış olarak ise 16,5 liradan alıcı buluyor. - KAHRAMANMARAŞ