Tescilli Mardin bulguru düğün yemeklerinin vazgeçilmezi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tescilli Mardin bulguru düğün yemeklerinin vazgeçilmezi - Son Dakika

Tescilli Mardin bulguru düğün yemeklerinin vazgeçilmezi

6 saat önce

Mardin'in yöresel lezzeti "Mezopotamya güneşi" olarak adlandırılan bulguru geçtiğimiz yıl tescillenmişti.

Tescilli Mardin bulguru düğün yemeklerinin vazgeçilmezi, System.String[]

Mardin'in yöresel lezzeti "Mezopotamya güneşi" olarak adlandırılan bulguru geçtiğimiz yıl tescillenmişti. Kızıltepe Zahireciler Derneğinin de yerli bulgura sahip çıkılması için düğün yemeklerinde bulgur pilavının ikram edilmesi için başlattığı kampanya ilgi görüyor.


Mardin bulgurunun tescillenmesi için Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasınca 3 yıl önce yapılan başvuru 2019 yılında sonuçlanmıştı. Başvuru sonucu, "Mezopotamya güneşi" olarak bilinen Mardin bulguru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Bu gelişmenin ardından tescilli Mardin bulguruna rağbet artmaya başladı. Kızıltepe Zahireciler Derneği de yerli bulgura sahip çıkılması için düğün yemeklerinde bulgur pilavının ikram edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Çağrıların ardından düğünde ikram edilen yemeklerin başında bulgur pilavı gelmeye başladı. Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Kızıltepe Zahireciler Derneği olarak yerli bulgurumuza sahip çıkalım kampanya ve çağrımıza gün geçtikçe ilgi ve sahiplenme artıyor. Yönetim kurulu üyemiz arkadaşımız Hacı Münir Koçhan kardeşinin düğününde misafirlere ikram ettiği yemek menüsünde ithal pirinç yerine Mardin bulgurunu sundu. Zahireciler Derneği ve Mardin bulgur imalatçıları derneği olarak başta Mardinli hemşerilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza çağrımızı yeniliyoruz, yemekli toplantı ve törenlerinde ithal pirinç yerine memleketin öz ve milli bulgurunu ikram etsinler. Milli servete katkı sağlasınlar" dedi. - MARDİN

Mezopotamya, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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