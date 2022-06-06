Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler - Son Dakika
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Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler

06.06.2022 10:57

Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler Tunceli'nin Pülümür ilçesinde tescilli mezarlıkta kaçak kazı yapan şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlatıldı.

Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde tescilli mezarlıkta kaçak kazı yapan şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş köyünde bulunan tescilli mezarlıkla kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kaçak kazı yapıldı. Kaçak kazıda mezarlıkta bulunan koçbaşlı ve insan figürü bulunan mezar taşlarına zarar verildi. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine Tunceli Müze Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma tarafından şahısları bulmak amacıyla soruşturma başlatıldı.

Aynı mezarlıkta daha önce de kaçak kazı yapıldığını belirten yetkililer, vatandaşlardan bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.

Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler
Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler
Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler
Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler
Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler
Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler
Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler
Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler
Tescilli mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi yapılara zarar verdiler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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