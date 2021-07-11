Tescilli "Narlı" ve "Vezir" kenevir tohum çeşitlerinin ekiminde başarı sağlandı - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen kenevir ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen ve tescil edilen "Narlı" ile "Vezir" adlı iki yeni tohum çeşidinin ekiminde başarılı sonuçlar elde edildi.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu "Narlı" ve "Vezir" isimli iki yeni kenevir çeşidinin geçen aylarda tohumluk olarak tescillendiğini hatırlattı.

Tescilin ardından Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait Samsun'daki 10 dekarlık alanda "Narlı", Amasya'daki TİGEM arazisinde ise "Vezir" çeşidinin ekiminin yapıldığını anlatan Aytaç, her iki çeşidin takibinin enstitülerince gerçekleştirildiğini söyledi.

"Narlı" ve "Vezir" türlerinin artık çeşit özelliği kazandıklarına işaret eden Aytaç, "Her iki çeşit için de dekarda 100 kilogramın üzerinde verim bekliyoruz. 2023 yılında ülkemizde geniş alanlarda yapılacak kenevir tarımı için tohum üretimini sağlamak, planlamasını yapmak için ekim yapıyoruz. Tohum elde etmek için yaptığımız ekimler ve kenevir çeşitlerinin gelişimi başarılı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İki tohumluk çeşidi arasında farklılıklar bulunduğuna dikkati çeken Aytaç, "Narlı"nın lif ve tekstil sanayisi için önem taşıdığını, "Vezir"in ise gıda ve kimya sanayisi için öne çıktığını belirtti.

Aytaç, iki çeşidin de tohum içeriğindeki yağ oranı bakımından kaliteli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vezir ve Narlı çeşidi kenevirler, Türkiye için önemli bir çalışma. Başarılı ve istikrarlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl Türkiye'de 4 bin 650 dekar alanda kenevir ekimi yapıldı. Bu yıl ekim alanı 1000 dekarın altına düştü. Bunun nedeni, üretilen ürünlerin işlenememesi. Yani sanayisi gelişmediği için işlenmesi yavaş oluyor. Bu nedenle üreticiler bu yıl fazla kenevir üretmeyi gerekli görmedi. 2022 yılından sonra kenevir ekiminde artış sağlanacağını gözlemliyoruz. Bunun için de hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz."

Aytaç, kenevirlerin tohumunu ağustos ayında, liflerini ise eylül ayında hasat etmeyi planladıklarını kaydetti.