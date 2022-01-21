Tescilli "omaç aşı", asırlardır Doğu Anadolu'nun kış sofralarını süslüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da asırlardır yaygın yapılan tescilli omaç aşı yemeği, kış sofralarını süslemeye devam ediyor.

Bölgenin vazgeçilmez yemeklerinden olan ve genellikle Iğdır, Ağrı ile Kars'ta yaygın tüketilen omaç aşı, kış mevsiminde sofralara lezzet katıyor.

Yörede yetişen maş fasulyesi, evelik otu, erişte, bulgur ve kurutulmuş erik ile hazırlanan besin değeri yüksek asırlık lezzet, şifalı ve lezzetli olduğu için çokça tüketiliyor.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ITSO) girişimiyle 26 Ağustos 2021'de "Iğdır Omaç Aşı Çorbası" adıyla coğrafi işaret alan lezzet, kente gelen turistlere de restoranlarda ikram ediliyor.

ITSO Başkanı Kamil Arslan, AA muhabirine, omaç aşının Iğdır bölgesine has, yaklaşık 2 asırdır bilinen, unutulmayan bir lezzet olduğunu söyledi.

Yörede yetişen bitkilerden yapılıyor

Yemeğin oldukça büyük bir üne sahip olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bu lezzet asırlardır bölgemize has, evlerimizde yapılan bir lezzettir. Zaten ismi üzerinde, içinde maş var, bir de AŞ deniliyor. Omaç aşı yöremizde yetişen birçok bitkiden doğal olarak yapılan, damak tadına hitap eden bir yemektir. Biz bunu buraya gelen misafirlerimiz için iyi yapan hanımlardan rica ederek bu aşı yaptırıyoruz ve yöresel lezzet olarak ikram ediyoruz."

Yöresel yemek ustalarından Pınar Bindik ise omaç aşının kışın yörede çokça tüketildiğini anlattı.

Yemeğin yapılışından bahseden Bindik, "Maş fasulyesi ya da diğer adıyla börülce katılıyor. Yine yöremizde yetişen ekşi erik ve erişte katılarak hazırlanıyor. Özellikle kış aylarında pişirdiğimiz bu aş, soğuk algınlığına iyi geliyor. Soğuk algınlığından hasta olanların hep arzuladığı ve doyurucu özelliği olan bir yemeğimizdir. Ben annemden öğrendim, geçmişten günümüze gelen bir lezzetimizdir. Coğrafi işareti olan omaç aşımız, geçmişten günümüze gelen yemek kültürümüzün biz parçasıdır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Sakine Alagöz de omaç aşının yöre sofrasının zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bizim kışın tükettiğimiz, vazgeçilmez yemeğimizdir. Omaç aşı bizim hastalıkta, sağlıkta sürekli severek tükettiğimiz, sevdiğimiz aşımızdır." ifadelerini kullandı.