Tescilli Salihli kirazının, Avrupa ve uzak doğu yolculuğu başladı

Manisa'nın Salihli ilçesi bölgesinde yetişen ve yiyenlerin tadına doyamadığı, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen dünyaca ünlü Salihli kirazı, her yıl olduğu gibi bu yılda Avrupa ile Uzakdoğu ülkelerinin ağzını tatlandırıyor.



Salihli'nin Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Çamurhamamı mahallelerinin yanı sıra Kemer Mahallesi'ndeki modern kiraz bahçesinde yetişen, iriliği ve lezzetiyle Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, albenisi ve dayanıklılığıyla ihracatçıların gözdesi olan Salihli kirazında hasat devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında dallarından toplanan kirazlar, Avrupa ve Uzak Doğuya gönderilmek üzere tırlara yükleniyor.



"Rekolte tahminimiz gayet güzel"



Ege Bölgesi'nin en büyük kiraz bahçesi AA Grup'ta kiraz hasadının başladığını ve hasadın yaklaşık 20 gün devam edeceğini belirten İşletme Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Altuntaş, bahçede yaklaşık 40 bin ağacın bulunduğunu söyledi. Bahçedeki hasadın bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Altuntaş "Bahçemiz de Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Salihli kirazı ve Regina çeşidi bulunmaktadır. Salihli kirazı Avrupa ve uzak doğu ülkelerinde çok sevilen bir türdür. Regina çeşidi de Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde tercih edilen güzel bir çeşittir. Bahçemizdeki rekolte miktarımız gayet güzel. Kirazların iriliği ve kalitesi açısından bir sıkıntımız yok. Havalar ve şartlar istediğimiz gibi gitmekte" dedi. Herkesin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Altuntaş, "Biz üretimde hiçbir geri adım atmadan, hasadımıza planladığımız gibi devam etmekteyiz. Bahçemizde iyi tarım uygulamaları yapılmakta olup, ayrıca global gap sertifikalarına sahibiz" dedi.



"Avrupa ve Uzak Doğuluların, damaklarını tatlandırıyoruz"



Kirazların kalp şeklinde ve iri olduğunu belirten Altuntaş, "Avrupa ülkeleri, diğer birçok çeşit olmasına rağmen özellikle Türk kirazı olarak Salihli kirazına çok önem veriyorlar. Uzak Doğu ülkeleri de, Avrupa ülkelerindekiler gibi Salihli kirazının tadına varmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda Türk kirazı Uzak Doğu ülkelerinde de marka olacaktır. Çünkü Salihli kirazı ile damaklarını tatlandırmaya başladık" şeklinde ifade etti. Kiraz hasat döneminde günlük 400-600 işçinin çalıştığını dile getiren Altuntaş, "Hasadımız 20 gün devam ettiğini düşünürsek, çok büyük bir istihdam oluşturduğumuzu düşünüyorum. İhracat yaptığımız ürünlerle de Türk Ekonomisine bir nebzede katkı sağlıyorsak, ne mutlu ki bizlere" dedi.



"Çalışanların elleri saat başı dezenfekte ediliyor"



Hasadın korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde yapıldığını anlatan Altuntaş, bahçeye kiraz hasadına gelenlerin dezenfektan parkurundan geçirildiğini, vücut ısılarının ölçüldüğünü ve ellerine ise saat başı dezenfektan yapıldığını söyledi. Altuntaş, "Salgın tedbirlerini en üst noktada tutup, bahçemizde hasadın temiz ve titizlilikle yapıldığını düşünüyorum. En güvenilir şeklinde ürettiğimiz ürünlerimizin dünyanın dört bir yanına da güvenilir şekilde gönderdiğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu. - MANİSA