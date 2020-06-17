Tescilli Silifke çileği, üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Tescilli Silifke çileği, üreticisinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileği, hem kalitesi hem de fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Tescilli Silifke çileği, üreticisinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileği, hem kalitesi hem de fiyatıyla üreticisini memnun etti.

İlçedeki 15 bin dekarlık alanda maske ve sosyal mesafe kuralına uyup üretim ve hasat faaliyetlerini aralıksız devam ettiren üreticiler, geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlerini toparlayıp iç ve dış piyasada satışa sundu.

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle tezgahlarda ilgi gören Silifke çileği, 4 liradan başlayan kilogram fiyatı ve verimiyle üreticisini sevindirdi.

Bu yıl 100 bin ton rekolte hedeflenen üründe hasat çalışmaları sürüyor.

"Hiçbir sokağa çıkma yasağında bize engel olunmadı"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine, Türkiye'deki çilek üretiminin yüzde 35'ini karşıladıklarını söyledi.

İlçedeki üretim ve hasat çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Kaynar, şöyle devam etti:

"Bu yıl koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı çileğin dalında kalabileceği ve satamayacağımız yönünde endişelerimiz vardı. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum, herkese yasak kondu fakat üreten çiftçimize yasak konmadı. Hiçbir sokağa çıkma yasağında bize engel olunmadı. Üretim ve hasat çalışmalarımızı rahat rahat yaptık. Rekolte olarak eksiğimiz olmayacak. Her yıl olduğu gibi üretim, katma değer ve girdimizi yerine getireceğimizi düşünüyoruz. Gönül rahatlığıyla tüketilebilecek bir üretim yaptığımıza inanıyoruz. Her bölgede belki ihracat durmuş durumda ama Silifke çileğine karşı inanılmaz bir talep var."

"Salgının bize etkisi olmadı"

İlçedeki 25 yıllık çilek üretici İlyas Çağıl, Kovid-19 salgınına rağmen üründeki verim ve fiyatın mutlu ettiğini belirtti.

Gerekli tedbirleri alarak hasat çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Çağıl, "Emeğimizin karşılığını Allah'a çok şükür alıyoruz. Salgının bize etkisi olmadı. Her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde gelip ürünlerimizi topladık, verim güzeldi. Bir dönümden ortalama 4-5 ton ürün alınır. Biz şu anda 4 tonu yakaladık, yaklaşık 20 gün daha hasat yapacağız. Sezon da fiyat da iyiydi, 4 liradan aşağıya çilek satmadık. Çileklerimizi devamlı ihraç ettik." diye konuştu.

Nurten Teynel de ürünlerin dalında kalmadan tüketicilere ulaştığını dile getirdi.

Kovid-19'un yoğun olduğu hasat döneminde özel izinle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Teynel, "Devletimizden Allah razı olsun, tarım alanları için izin verdi. Bizleri evimize kapatmadı, geldik ve çalıştık. Evimize ekmek götürdük, çocuklarımıza bakabildik." dedi.

Türkiye, Silifke, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tescilli Silifke çileği, üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi

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