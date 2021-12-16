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Tescilli turp, kadınların soğuk sudaki mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor - Son Dakika

Tescilli turp, kadınların soğuk sudaki mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor

16.12.2021 11:12

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 80'inden fazlasının yapıldığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, coğrafi işaret tescilli turp, kadınların soğuk suda verdikleri mesainin ardından sofralara geliyor.

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 80'inden fazlasının yapıldığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, coğrafi işaret tescilli turp, kadınların soğuk suda verdikleri mesainin ardından sofralara geliyor.

Aralıkta başlayan turp hasadıyla çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, sabahın erken saatlerinde Savrun Çayı'na gelerek çalışmaya başlıyor.

Tarladan toplanan turplar, Savrun Çayı'na getirilerek setlerle etrafı çevrilen alana dökülüyor. Turpların öncelikle üzerine tazyikli su sıkılarak toprağı temizleniyor.

Daha sonra naylon çizmelerle soğuk suya giren kadınlar, toprağı temizlenmiş turpları yeniden yıkayıp ayıklayarak Türkiye'nin birçok iline gönderilmesi için paketliyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, bu yıl yaklaşık 40 bin dekar alanda turp ekimi yapıldığını söyledi.

Hasadına başlanan turptan, dekar başına ortalama 4 tona yakın ürün alındığını aktaran İspir, tescilli ürünün, toplanmasından paketlenmesine kadar birçok aşamadan geçtiğini belirtti.

İspir, eski yöntemlerle yapılan yıkama ve paketleme işinde daha çok, kadınların çalışarak aile ekonomilerine katkıda bulunduğunu anlattı.

Tescilli turpun hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten İspir, "Turp, satışa gidene kadar binlerce insan bu üründen para kazanıyor. Her yıl 4 ay boyunca 5 bine yakın insan, Savrun Çayı'nın buz gibi suyuna girerek ekmek parası kazanmak için ter döküyor." ifadelerini kullandı.

İşçi Elife Temiz de her hasat döneminde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Sabahın erken saatinde başlayan mesailerinin akşama kadar sürdüğünü anlatan Temiz, soğuk suda saatlerce çalışmanın çok zor olduğunu belirtti.

Temiz, zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alan turpun temizlenmesi ve paketlenmesinden günlük 100-150 lira kazandıklarını aktardı.

İşçi Halime Çuhadar da, "4 ay boyunca bu şekilde çalışıyoruz. Tatilimiz falan yok. Hava soğuk, bir de suyun soğuğu eklenince bazen dayanamıyoruz ama ekmek parası katlanıyoruz. Yaz gelince de yer fıstığı gibi diğer ürünlerin çapasında, toplanmasında çalışıyoruz." diye konuştu.

Tescilli turp, kadınların soğuk sudaki mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor
Tescilli turp, kadınların soğuk sudaki mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor
Tescilli turp, kadınların soğuk sudaki mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor
Tescilli turp, kadınların soğuk sudaki mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor
Tescilli turp, kadınların soğuk sudaki mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor

Osmaniye, Kadirli, Türkiye, İspir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli turp, kadınların soğuk sudaki mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor - Son Dakika


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