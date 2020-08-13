Tescilli Yahyalı halısı "ensar muhacir" dayanışmasıyla eski günlerine kavuşacak - Son Dakika

Kayseri'de AB finansörlüğünde hazırlanan proje kapsamında düzenlenen dokuma kursuna katılan kadınlar ile Suriyeli sığınmacıların el birliğiyle, unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaret tescilli Yahyalı halısı, eski günlerine kavuşacak.

Yahyalı İlçe Belediyesinin öncülüğünde Türk Kızılay Kayseri Şubesi ve Toplum Merkezi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Hacı Hasan Efendi Kültür Merkezi'nde dokuma kursu açıldı.

Yahyalılı 15 ev kadını ile 15 Suriyeli sığınmacının bulunduğu ve 4 ay sürecek kursta, yaklaşık 30 halı ve kilim dokunması hedefleniyor.

Kursiyerlere günlük 40 lira ödeme yapılan projeyle hem unutulmaya yüz tutmuş Yahyalı halısının yeniden canlandırılması hem de yöre halkı ve Suriyeli sığınmacılara ekonomik destek sağlanması hedefleniyor.

İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahyalı el halısının Orta Asya'dan bugüne uzanan önemli kültürel değerlerden biri olduğunu söyledi.

Yıllar önce Yahyalı'da neredeyse her evde halı tezgahı bulunduğunu vurgulayan Öztürk, "İlçe halkının en önemli geçim kaynağı halı dokumacılığıydı. Ama fabrika halısı çıktıktan sonra bir anda önemini yitirdi. Bu değerimizi yeniden eski günlerine döndürmek için birçok çalışmamız var. Bu proje de bunlardan birisi." dedi.

Öztürk, Yahyalı'nın yeniden halının merkezi olması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suriyeli kardeşlerimiz muhacir, biz de onlarla ensarlık görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Onlara hem meslek öğretmenin hem de evlerinin ekonomisine katkı sağlamasının kaygısı içindeyiz. Yahyalı halısını Suriyeli muhacir kardeşlerimizle ayağa kaldırmak da ayrıca güzel."

Üretilen halı ve kilimler ABD'ye gönderilecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kızılay Toplum Merkezi ile birçok proje yürüttüklerini belirterek, "Her ilçede yürüttüğümüz birçok projeyle, yerel halkımızın bir bölümüne ve Suriyeli muhacir kardeşlerimize hem meslek edindirmek hem de az da olsa cep harçlığı kazandırmak istiyoruz." dedi.

Şahin, Yahyalı'nın Türkiye'deki en önemli el sanatları merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yahyalı, halı ve kiliminin yanı sıra birçok el sanatıyla tanınmış bir yer. Biz de bu projede pilot bölge olarak burayı seçtik. Şehirli bir toplum olmaya başladıkça el sanatlarının önemi kaybolmaya başladı. Burada yerel halkı eskiden olduğu gibi bu yatırım aracına yönlendirmeye çalışacağız. Yahyalı'yı halı ve kilim yatırımı yapılabilen bir merkez haline getireceğiz. Burada üretilen halı ve kilimleri, altyapısını oluşturduğumuz bir sistemle internet üzerinden ABD'deki satış organizasyonlarına göndereceğiz."

20 yıl aradan sonra yeniden halı dokumaya başladı

Kursiyerlerden Mediha Türkmen (51) ise 7 yaşında halı dokumayı öğrendiğini belirtti.

Açılan kurslar sayesinde, 20 yıl ara verdiği halı dokumacılığına tekrar başladığını anlatan Türkmen, "Buraya isteyerek geldim. Eski günlere döndüğüm için çok mutluyum. Suriyeli kardeşlerimiz de bu işe çok yatkın, halı dokumayı kısa sürede öğrendiler." diye konuştu.

Dört çocuk annesi Emine Oğrak ise kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocukluktan beri halı dokuyordum. Evlendikten sonra çocuklardan dolayı dokuyamadım. Bu kursun açıldığını duyunca hemen kayıt yaptırdım. Hem paramızı kazanıyoruz hem de Suriyeli kardeşlerimize meslek öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'den 8 yıl önce Kayseri'ye gelen 18 yaşındaki Betül Hamadi Nacar ise "Halı dokumayı öğrenmek çok güzel. Başlarda biraz zor oldu ama işi bilenlerden öğrendim. İnşallah bunu geliştirip ailemin geçimini sağlamak istiyorum." dedi.