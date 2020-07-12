Tescilli zeytinin yağı da coğrafi işaret belgesi yolunda - Son Dakika

Tescilli zeytinin yağı da coğrafi işaret belgesi yolunda

Mersin'de, tescilli Tarsus sarıulak zeytininden bin bir emekle üretilen zeytinyağının da coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuruda bulunuldu.

Mersin'de, tescilli Tarsus sarıulak zeytininden bin bir emekle üretilen zeytinyağının da coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuruda bulunuldu.

Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak

Birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla çeşitli mutfak kültürlerinin bir araya geldiği ilçenin Tarsus humusu, Tarsus yayla bandırması, Tarsus şalgamı, Tarsus beyazı (topacık üzüm) ve Tarsus sarıulak zeytini coğrafi işaret olarak tescilli bulunuyor.

Tarsus Ticaret Borsası, 2018'de coğrafi işaret belgesi verilen Sarıulak zeytininden üretimi yapılan zeytinyağının da tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulundu.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarsus sarıulak zeytininin yaklaşık 2 yıl önce coğrafi işaret olarak tescil edildiğini söyledi.

Zeytinin, tescil belgesiyle kısa sürede değer kazandığını dile getiren Kaya, yağının da aynı şekilde markalaşması için TÜRKPATENT'e başvurduklarını bildirdi.

Kaya, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün tüm üretim noktalarından örnekler alarak analizler yaptığını ve mühendisler tarafından yerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bölgedeki üretim yerleri gezildi. Hasat döneminde de dalından toplanan zeytinler analize gitti ve her türlü detayı ortaya çıktı. Bunları belgelendirip tarihe dönük diğer belgeleri ortaya çıkararak müracaat ettik." diye konuştu.

"Tescil belgesi marka değerini ortaya çıkaracak"

Kaya, coğrafi işaret tescil belgesinin zeytinyağının marka değerini ortaya çıkaracağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hem tat hem de içerdiği vitamin ve mineraller anlamında diğerlerinden çok üstün bir özelliğe sahip. Coğrafi işaret tescil belgesi aldığımız zaman bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürmek için ciddi şekilde kontrollerini yapacağız. Tarsus sarıulak zeytininden üretilecek yağa başka yağların karışımlarını önleyecek, il ve ilçe tarım müdürlüğüyle ortak ve koordineli çalışmalar yapacağız. Zeytinyağını planlı bir şekilde, saf ve bozulmadan sunmak bizim görevimiz. Bu zeytinyağını ülkemize ve dünyaya duyurmak için coğrafi işaret tescil belgesine başvurduk ve başvurumuz kabul edildi."

Sarıulak zeytini yetiştiricilerinin bu süreç nedeniyle heyecanlı olduklarını söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Zeytin ağaçlarını dedelerimiz ve atalarımız yüzyıllar önce dikmişler. Bugün 1000 yıllık zeytin ağaçları var. Kültürü ve damak tadını tanıtmak noktasında altyapı hazır. Biz sadece bunun sunumunu ve tanıtımını gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Üreticiler açısından maddi anlamda çok ciddi bir katkı sağlıyor. Coğrafi işaret tescil belgesi alınan ürünün raf fiyatlarında yüzde 20'ye kadar artış oluyor. Zeytini ve yağını dağıtarak tanıtımını yapıyoruz. Üretici memnun, iyi fiyata satıyor. Seçici olduğumuz için kaliteli ürün üretmeye çalışıyor. Bunun yanında yansımasını da maddi anlamda görüyorlar."

Mersin, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tescilli zeytinin yağı da coğrafi işaret belgesi yolunda - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:55:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tescilli zeytinin yağı da coğrafi işaret belgesi yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]