Tescilsiz hurda araç satışı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, trafikten men edilerek hurdaya ayrılan 278 motosiklet ve 2 otomobil, geri dönüşüm ve atık yönetimi sektörüne imha şartıyla satıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, hurdaya ayrılarak tasfiye edilen araçların satışından, ülke ekonomisine ve hazineye girdi sağlandığını belirtti. Kaymakam Halim "Milli Emlak Şefliği tarafından ihale usulü satışı yapılan 2 otomobil ve 278 motosiklet, tasfiye işlemi için Kırıkkale merkezli geri dönüşüm ve entegre atık yönetimi sektöründeki şirkete imha şartı ve trafiğe çıkarmamak kaydıyla taahhütlü olarak teslim edildi. Söz konusu taşıtlar, 2918 sayılı Trafik Kanunu Ek 14'üncü madde kapsamında tasfiye edildi. Simav'ın uzun zamandan bu yana çözülemeyen sorunlarından birini daha çözdük. Böylece hem görüntü kirliliği ortadan kalktı, hem de ülke ekonomisine ve hazineye girdi sağladık. 27 bin 710 kilogram demir olarak ekonomiye kazandırılıp, 48 bin 495 TL gelir elde edildi" dedi. - KÜTAHYA