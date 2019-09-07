Son Dakika Haberleri: Tescilsiz, plakasız ve modifiye motosikletlere "özel denetim"
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Tescilsiz, plakasız ve modifiye motosikletlere "özel denetim"

36 dakika önce

Edirne Emniyet Müdürlüğünce tescilsiz, plakasız ve modifiye motosikletlere yönelik "özel denetim" yapıldı.

Tescilsiz, plakasız ve modifiye motosikletlere

Edirne Emniyet Müdürlüğünce tescilsiz, plakasız ve modifiye motosikletlere yönelik "özel denetim" yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un talimatıyla, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri cadde ve mahallelerde kontrol noktaları oluşturdu.

Ekipler, Kıyık, Saraçlar, Tarlakapı, Uzunkaldırım ve Bostanpazarı caddeleri ile güney çevre yolunda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde tescilsiz ve plakasız trafiğe çıkan, ehliyetsiz kullanılan ve standartlara aykırı modifiye edilen 50 motosiklet trafikten men edildi.

Motosikletler, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.


İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosikletlere yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mahallelerde huzur toplantıları düzenliyoruz. Vatandaşlarımız bunları iletiyor bize. Sadece huzur toplantısında değil, emniyete her zaman bekleriz, canınızı sıkan ne varsa, derdinizi anlatın. Bazı motosikletliler egzozlarından yüksek ses çıkarıyor. Vatandaşlar rahatsız oluyor. Hastası, bebeği olan var. Duyarlı olmalıyız. Yakınımızda aile fertlerimizden motosiklet kullanan varsa, kask kullanması, kurallara uyması konusunda uyarmalıyız."

Motosiklet, Kemal Kurt, Edirne, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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