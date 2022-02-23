Tescilsiz tarım aletine yüklediği ağaçlarla yakalandı - Son Dakika
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Tescilsiz tarım aletine yüklediği ağaçlarla yakalandı

23.02.2022 15:24
Tescilsiz tarım aletine yüklediği ağaçlarla yakalandı

Düzce'de jandarma ve orman ekipleri, kaçak kesim yapan şahsı kestiği ağaçları götürürken yakaladı.

Düzce'de jandarma ve orman ekipleri, kaçak kesim yapan şahsı kestiği ağaçları götürürken yakaladı.

Gümüşova ilçesine bağlı Halilbey köyü ormanlık alanında akşam saatlerinde ağaç kesen M.K. isimli şahıs, yapılan istihbarat çalışması neticesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin ortak çalışması ile yakalandı. Şahsın kestiği kayın ağaçlarını patpat tabir edilen tescilsiz tarım aletine koyduğu sırada yakalandığı öğrenildi. 1250 metreküp kayın ağacına ve tarım aletine el konuldu.

Şahıs ise işlem yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. - DÜZCE

Tescilsiz tarım aletine yüklediği ağaçlarla yakalandı

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Jandarma, Gümüşova, Düzce, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tescilsiz tarım aletine yüklediği ağaçlarla yakalandı - Son Dakika


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