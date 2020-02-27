Tesco, İngiltere'de farklı ten renklerine uygun yara bandı satan ilk mağaza oldu

İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, ırksal ve etnik çeşitliliği daha iyi yansıtmak üzere farklı ten renklerine uygun yara bantlarını satışa sürdü. Tesco böylelikle, İngiltere'nin farklı cilt tonlarına özel yara bandı uygulamasını başlatan ilk mağaza oldu.



Kendi üretimi açık, orta ve koyu tonlardaki yara bandını ilk olarak bir süpermarketinde satışa çıkaran Tesco, ürünün hafta başından itibaren 741 Tesco mağazasında bulunabileceğini açıkladı.