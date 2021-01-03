TEŞEKKÜRLER - Son Dakika

Verdiğimiz hizmetle yapılan satışlar aracılığıyla milyonlarca oyunsevere dağıtılan ikramiyeler, on binlerce ailenin ekmek teknesi olan bayi primleri ve vergiler dahil kamu kurumlarına sağlanan değer, sadece aralık ayında yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaşarak bu anlamda da ayrıca bir rekor kırılmıştır.

İlk günden beri bize güvenini eksik etmeyen bayilerimiz ve oyunseverlerimize özellikle teşekkür eder, Milli Piyango Yeni Yıl Çekilişi'nde büyük ikramiyeye isabet eden çeyrek bilet sahibi talihlimizi tebrik ederiz.

Türkiyemize yapacağımız yatırımlarla ekonomik ve sosyal anlamda değer yaratmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle sosyal sorumluluk alanında toplumumuza her alanda fayda sağlayacak ve tüm dünyaya örnek teşkil edecek projelerimizi yeni yılla birlikte hayata geçirecek olmanın heyecanını sizlerle paylaşmak isteriz.

Yeni yılın sevdiklerinizle birlikte sağlıkla, en güzel müjdelerle, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması dileğiyle. Mutlu yıllar!