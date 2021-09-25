Tesettür giyim markasından gençlere özel sonbahar-kış koleksiyonu - Son Dakika

MODA Ala Butik, özel hazırladığı genç koleksiyonunda keten, tül ve şifon ürünler ile tesettür giyiminde kış sezonuna hazır. Moda Ala CEO'su Kadim Kumru, tesettürlü gençlerin vazgeçilmezi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Moda Ala Butik'nin gençlere özel hazırladığı koleksiyonun en dikkat çeken ve tercih edilen ürünlerini beyaz oversize gömlekler oluşturuyor. Gençlerin enerjisini yansıtan gömlekler maxi boy, oversize seçeneklerinin yanı sıra tül ve floral motif detaylarıyla beğeni kazanıyor. 2021-2022 Sonbahar-Kış koleksiyonuna özel hazırladığı dinamik modellerle Moda Ala Butik, bu sezon tesettür giyim tercih eden gençlerin vazgeçilmezi olmayı planlıyor.

'SPOR VE ŞIK GÖRÜNMEK İSTEYENLERE ALTERNATİFLER SUNUYORUZ'

Moda Ala CEO'su Kadim Kumru, gençler için hazırladığı özel koleksiyonları ile dolaplardaki yerini almaya başladığını söyleyerek, "2021 kış sezonu için hazırladığımız genç koleksiyonunda keten, tül ve şifon ürünler ile tesettürlü gençlerin vazgeçilmezi olmayı hedefliyoruz. Gençlere uygun modeller sunmayı planlıyoruz. Kış sezonunun kurtarıcısı keten kumaş ile hazırlanan pardesüler, tunikler ve yelekler, bahar renkleriyle süslenmiş eşarplar ile kombinlenebiliyor. Keten kumaşlı ürünleri floral desenli detaylar ve işlemelerle süsleyerek rahatlığı vaat ediyoruz. Şık görünmek isteyenlere de alternatifler sunuyoruz. Her zevke uygun ürün seçenekleri sunarak keten pardesü, trenç kotlar ve şişme yelek modellerinin yanı sıra, koleksiyonumuzda yer alan keten tunik modelleriyle de hem şık hem spor kombin gerçekleştirilebiliyor" ifadelerini kullandı.