Tesettür mayo ile yüzdüler diye aşırı sıcaklara rağmen havuzlar kapatıldı

GRENOBLE Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentteki iki havuzun aşırı sıcaklara rağmen kapatıldığı ve yeniden açılması için gerekli şartların oluşmadığı belirtildi.

GRENOBLE Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentteki iki havuzun aşırı sıcaklara rağmen kapatıldığı ve yeniden açılması için gerekli şartların oluşmadığı belirtildi. Açıklamada, yeterli sayıda görevli bulunmaması nedeniyle havuza tesettür mayo ile girmeye çalışan kadınlara müdahale edilmesinin zorlaşacağı savunuldu.



HAVUZ GÖREVLİLERİ POLİS ÇAĞIRDI



Grenoble'da birkaç gün önce, yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten 'Alliance Citoyenne' kuruluşunun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzmüştü. Havuzdaki birçok kişi de tesettür mayolu kadınlara destek vermişti. Havuz görevlilerinin kadınları yasak konusunda uyarmış ve polisi çağırmıştı. Polis de tesettür mayo ile yüzen kadınların her birine 35 Euro para cezası kesmişti.



FRANSA'DA YERİ YOK



Cumhuriyetçiler Partisi milletvekili Eric Ciotti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesettür mayonun kadınların ve erkeklerin eşit olduğu Fransa'da yeri yok. İslamcı aktivistlere Grenoble ve Fransa'nın her yerinde bunu yapmalarına izin vermek cumhuriyete karşı çıkmaktır. Bunu asla kabul etmem" ifadelerini kullandı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi de yaptığı yazılı açıklamada Müslüman kadınların tesettür mayo giyerek havuzda yüzmesini "İslamcı bir provokasyon" olarak niteledi.



YASAK NASIL BAŞLADI



Fransa'da 'burkini' olarak anılan tesettür mayoya ilk yasak, Cannes Belediyesi tarafından plajlarda uygulanmıştı. Ülkenin güneyindeki bazı belediyelerin de yine bu yönde karar alması üzerine Müslüman sivil toplum örgütleri davayı Danıştaya taşımıştı. Danıştay, 26 Ağustos 2016'da plajlarda tesettür mayoya yasak getirilemeyeceğine hükmetmişti.

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