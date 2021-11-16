Tesettürü bırakmak isteyen eşini darbeden kocaya para cezası - Son Dakika

Olay, 9 Temmuz'da, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir tesettürlü olan G.K., eşi Ali K.'ye artık tesettürden çıkmak istediğini söyledi. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali K., eşinin boğazını sıktı ardından ayaklarından tutarak sürükledi ve kolunu sıkıp darp etti. Şikayet üzerine Ali K. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, şikayetçi G.K. ile sanık Ali K. hazır bulundu. Şikayetini geri çeken G.K., "Olay kıskançlık yüzünden oldu. Kıyafet konusunda artık kapalı giyinmeyeceğimi söyledim. Artık saçımı açacağımı söyledim. Beni darbetti. Boğazımı sıktı. Şikayetçi değilim" dedi. Ali K. ise suçsuz olduğunu savunarak, "Hiçbir zaman kıskançlık ve kıyafet konusunda baskı yapıp darbetmedim" diye konuştu.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ali K.'yi 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.