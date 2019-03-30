Tesettürlü Kadınlara Saldıran Kadın: "Benim de Ailem Kapalı"

Tesettürlü kadınlara saldıran kadın: "Benim de ailem kapalı" Tesettürlü kadınlara saldıran Zübeyde G. adliyeye sevk edildiADANA - Adana'da tesettürlü iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Zübeyde G. polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Tesettürlü kadınlara saldıran kadın: "Benim de ailem kapalı"

Tesettürlü kadınlara saldıran Zübeyde G. adliyeye sevk edildi



ADANA - Adana'da tesettürlü iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Zübeyde G. polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarken basın mensuplarına, "Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah'tan aranıyorsunuz. Benim de ailem kapalı. Onlar önce bana saldırdı" dedi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşen olayda Zübeyde G. kaldırımda yürüyen tesettürlü kadınlar Yaren Demir ve Sümeyye Öztekin'e önce sözlü, sonra da fiziki saldırıda bulundu. Yaren Demir'in yüzündeki peçeyi açmaya çalışan Zübeyde G., tesettürlü kadını yüzünden yaraladı. Tesettürlü kadınlar, kendilerine saldıran Zübeyde G.'den şikayetçi oldu.

Olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde G. 1 saat içerisinde ikamet ettiği Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden gözaltına aldı. Zübeyde G. ise emniyetteki ifadesinde tesettürlü kadınların kavgayı başlattığını iddia etti. Zübeyde G.'nin de tesettürlü kadınlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Benim de ailem kapalı"

Gözaltına alınan Zübeyde G., sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada basın mensuplarının "Neden saldırdınız?" sorusuna, "Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah'tan aranıyorsunuz zaten. Benim de ailem kapalı. Ben yoldan geçerken onlar bana saldırdı. Ben de onlara 'Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz' dedim. Peçesini açmaya çalışmadım. Onlar bana gel deyince, bana saldıracaklar diye elimi kaldırdım, yanlışlıkla oldu. Herkesin çoluğu çocuğu var. Kimseyi birbirine düşürmeyin" diye yanıt verdi.

Zübeyde G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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