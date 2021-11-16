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Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası - Son Dakika

Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası

16.11.2021 12:36
Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası

Kayseri'de, tesettürü bırakmak isteyen kadın eşi tarafından darbedildiği iddiası ile tutuksuz yargılanan Ali K., 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

9 Temmuz'da Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre; bir süredir tesettürlü olan G.K. eşi Ali K.'ye artık tesettürden çıkmak istediğini söyledi. Çift arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali K. eşinin boğazını sıktı, ardından ayaklarından tutarak sürükledi ve kolunu sıkıp darp etti. Şikayet üzerine Ali K. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, şikayetçi G.K. ile sanık Ali K. hazır bulundu. Şikayetini geri çeken G.K., "Olay kıskançlık yüzünden oldu. Kıyafet konusunda artık kapalı giyinmeyeceğimi söyledim. Artık saçımı açacağımı söyledim. Beni darbetti. Boğazımı sıktı. Şikayetçi değilim" dedi.

"BASKI YAPIP DARBETMEDİM"

Ali K. ise suçsuz olduğunu savunarak, "Hiçbir zaman kıskançlık ve kıyafet konusunda baskı yapıp darbetmedim" diye konuştu.

3 BİN TL PARA CEZASI

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ali K.'yi 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası

Para Cezası, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası - Son Dakika


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