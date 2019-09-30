TESFED 1. Espor Çalıştayı'nda buluştu

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, sektörün tüm paydaşlarına bilgi ya da destek almak istedikleri her konuda kapılarının açık olduğunu belirterek, "Eğer Türkiye'de esporu bir yere getirmek istiyorsak, el ele vermek zorundayız" dedi.



Avantgarde Hotel Levent'te, Blaze Espor Kurucusu ve TESFED Yönetim Kurulu Üyesi Bora Koçyiğit'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, "Türkiye'deki Espor Ekosistemini nasıl görüyorsunuz, atılması gereken adımlar neler, sektörün gelişimi açısından neler yapılmalı?" ve "Esporun gelişimi adına federasyondan beklentiler" başlıkları altında iki oturum gerçekleştirildi.



Espor kulüpleri, oyuncular, üniversiteler, oyun şirketleri, influencer'lar ve ilgili kamu kurumlarından temsilcilerin kendi alanlarına yönelik bilgiler verdikleri çalıştayda, esporun geleceği ve gelişmesi için nelere ihtiyaç bulunduğuna yönelik, konunun tüm taraflarıyla birlikte tartışıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.



Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, federasyonun kuruluşundan bu yana geçen 1 yıllık süreçteki çalışmaları ve Türkiye'e esporun gelişimi için gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.



Espor müfredata girecek



Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı bünyesinde, Türk esporunun geliştirilmesi hedefiyle kurulan TESFED'in birinci yaşını kutladığını belirten Özdemir, Türkiye'yi bir numaralı espor ülkesi haline getirmek amacıyla yola çıktıklarını dile getirdi. Özdemir, Uluslararası ESpor Federasyonu'na (IeSF) üyelik başvurusu yapıldığını ve 51. üye olarak kabul işlemlerinin başladığını, "Türkiye E-Spor Federasyonu Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı", "Hakem Talimatı" ve "Özel E-Spor Salonları ve Yeterlilik Belgesi Talimatı"nın yayımlandığını, önümüzdeki süreçte yeni liglerin oluşturulmasıyla birlikte Müsabaka Talimatları'nın da hayata geçirileceğini kaydetti.



Espor alanında gençlerin doğru yönlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerin son aşamaya geldiğini ifade eden Özdemir, bu kapsamda imzalanacak protokol çerçevesinde liselerarası espor turnuvalarının yapılması, esporun öncelikli olarak pilot okullarda müfredata konularak, ders olarak işlenmesi gibi projelerin hayata geçirileceğini bildirdi.



TESFED Türkiye Kupası



Türkiye'de espor alanında önemli bir boşluğu dolduracak "Tesfed Türkiye Kupası" üzerinde çalıştıklarını açıklayan Özdemir, Türkiye'deki turnuvası olan tüm oyunları federasyon çatısı altında, aynı organizasyonda buluşturacak etkinliğin espora kurumsal kimlik altında resmiyet kazandırırken, "geleceğin sporu" olarak da tanımlanan bu sporun toplumun geniş kesimlerine yayılmasına ve gelişimine de hız vereceğini bildirdi. Bunların yanı sıra espor milli takım formasının tasarlanması, farklı federasyonlar, sponsorlar ile iş birlikleri, yurt dışı federasyonlar ile iletişim çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:



"Esporun devlet ve kamuoyu nezdinde tanınması ve anlaşılması bir süreç. Futbolun 40-50 yılda geldiği noktaya espor 4-5 yılda geliyor. Yatırımlar yapılıyor, ligler düzenleniyor. Eğer Türkiye'de esporu bir yere getirmek istiyorsak el ele vermek zorundayız. Federasyon olarak bize düşen, sektörün tüm paydaşlarının hayatını elimizden geldiğince kolaylaştırmaktır. Sektörden herkese kapımız açık. Bu çalıştaylara gelecekte de devam edelim ve istişare halinde olalım."



Kulüplere ve esporculara lisans çağrısı



Çalıştayda söz alan TESFED Yönetim Kurulu üyeleri de, federasyonun lisanslama çalışmalarının devam ettiğini, 63'ü kadın 907 esporcuya lisans verildiğini vurguladılar. Bazı esporcuların TESFED'e yurt dışındaki turnuvalara katılım için vize alma konusunda yaşadıkları sorunları ilettikleri belirtilen çalıştayda, henüz başvurusunu yapmamış kulüplere ve esporculara, bu ve benzeri sorunlara karşı resmi statü kazanmaları için lisans almaları çağrısında bulunuldu.