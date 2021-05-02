TESFED Elazığ Temsilciliğinin düzenlediği 23 Nisan'a Özel Valorant Turnuvası tamamlandı! - Son Dakika
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TESFED Elazığ Temsilciliğinin düzenlediği 23 Nisan'a Özel Valorant Turnuvası tamamlandı!

02.05.2021 00:32
TESFED Elazığ Temsilciliğinin düzenlediği 23 Nisan'a Özel Valorant Turnuvası tamamlandı!

Tüm katılımcılara teşekkürler!

Ülkemiz espor ekosistemini ileriye taşımayı amaçlayan TESFED Elazığ Temsilciliğinin düzenlediği 23 Nisan'a Özel Valorant Turnuvası tamamlandı. 10 takımın katıldığı turnuvada toplamda 15 oyuncuya burs ve Valorant Puan'ı verildi.

GENZA Akademi sponsorluğunda düzenlenen TESFED Elazığ 23 Nisan Valorant turnuvası son buldu. İlk üç sıralamayı alan takımlara ise ödülleri takdim edildi. Turnuvadan ödül kazanan takımlar ve ödülleri sırasıyla şu şekilde:

1. DABIL TİM

Osman Sanaç (Elazığ Final Okulları) 1250 VP + GENZA'da %30 Eğitim Bursu

Muhammed Metin (Elazığ Bahçeşehir Koleji) 1250 VP + GENZA'da %30 Eğitim Bursu

Mert Emre Turua (Delta Koleji) 1250 VP + GENZA'da %30 Eğitim Bursu

Emre Çetin (Bahçeşehir Koleji) 1250 VP + GENZA'da %30 Eğitim Bursu

Efe Çalık (Bahçeşehir Koleji) 1250 VP + GENZA'da %30 Eğitim Bursu

2. MKA

Anıl Can Soran (Elazığ Final Okulları) 600 VP + GENZA'da %25 Eğitim Bursu

Mehmet Salih Yalçın (Elazığ Final Okulları) 600 VP + GENZA'da %25 Eğitim Bursu

Bahadır Emre Key (Elazığ Final Okulları) 600 VP + GENZA'da %25 Eğitim Bursu

Fatih Semih Durmuş (Elazığ Final Okulları) 600 VP + GENZA'da %25 Eğitim Bursu

Görkem Ayata ( Vali Muharrem Göktayoğu Anadolu Lisesi) 600 VP + GENZA'da %25 Eğitim Bursu

3. KTE

Ömer Batu Kuluöztürk (Elazığ Final Okulları) 300 VP + GENZA'da %23 Eğitim Bursu

Tuğberk Kırkıl (Elazığ Final Okulları) 300 VP + GENZA'da %23 Eğitim Bursu

Ahmet Efe Coşkun (İhsan Tangülü Ortaokulu) 300 VP + GENZA'da %23 Eğitim Bursu

Muhammed Yusuf Kaya (Yöntemim Okulları) 300 VP + GENZA'da %23 Eğitim Bursu

Melih Somunkıran (Yöntemim Okulları) 300 VP + GENZA'da %23 Eğitim Bursu

Turnuva MVP'si: Mehmet Salih Yalçın (Elazığ Final Okulları)

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Kaynak: Playerbros

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SON DAKİKA: TESFED Elazığ Temsilciliğinin düzenlediği 23 Nisan'a Özel Valorant Turnuvası tamamlandı! - Son Dakika
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