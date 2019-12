TESFED Freezone Türkiye Kupası'nda final heyecanı - Son Dakika

Türkiye E-Spor Federasyonu'nun (TESFED) Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlediği ilk resmi e-spor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nın finalleri, 21-22 Aralık'ta İstanbul Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde oynanacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve e-spor sektörlerini desteklemeye devam ediyor.

TESFED tarafından Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlenen ilk resmi e-spor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda final heyecanı başladı.

Bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı e-spor turnuvalarından biri olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda online elemelerin ardından üst tura çıkan takımlar, büyük finaller için 21-22 Aralık'ta Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde yapılacak karşılaşmalara katılacak. League of Legends, PUBG, CS: GO, FIFA, Dota 2 ve Zula oyunlarının her biri için ayrı düzenlenecek finallerde, en iyi 106 oyuncu Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Vodafone'lular finalleri Gamer Paketleri ile internetinden yemeden ve Vodafone TV üzerinden canlı izleyebilecek.

"Oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ender Özgün, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. E-spor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye E-Spor Federasyonu iş birliğimizle oyun ve e-spor dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ülkemizin en iyi oyuncularının belli olacağı TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda sona yaklaşmanın heyecanı içindeyiz. Vodafone'lular, büyük finalleri Gamer Paketleri ile internetinden yemeden ve Vodafone TV üzerinden canlı izleyebilecek. Oyun ve e-spor tutkunu gençlerimizi TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası finallerini izlemeye davet ediyoruz."

"Gamer Paketleri", oyun ve e-spor deneyimini sınırsız yaşatıyor

Verilen bilgiye göre, Vodafone, "Gamer Paketleri" ile gençlerin oyun ve e-spor deneyimlerini sınırsız yaşamalarını hedefliyor.

12 TL'den başlayan paket alternatifleriyle gençlerin bütçesine uygun bir portföy sunan Vodafone, onlara internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait efsane hediyeler kazanma şansı da sağlıyor.

Buna göre, "Gamer Paketleri" ile oyunsever gençler, YouTube, PUBG Mobile ve Discord gibi içerikleri sınırsızca izleyebiliyor. Ayrıca, hediye oyun paraları ve yurt dışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazanma şansı yakalıyor.