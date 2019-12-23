TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası'nda kazananlar belli oldu

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espor sektörlerini desteklemeye devam ediyor.



Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) tarafından Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlenen ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda sonuçlar belli oldu. Bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı espor turnuvalarından biri olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda üst tura çıkan 106 oyuncu, büyük finallerde kıyasıya mücadele etti. Buna göre, League of Legends oyununu Mental 5 takımı, PUBG oyununu Digital Athletics takımı, CS: GO oyununu İstanbul Wild Cats takımı, FIFA oyununu Galatasaray Espor'un FIFA oyuncusu İMertAL, Red Bull Son Şampiyon kapsamında düzenlenen Dota 2 oyununu Team Closer takımı ve Zula oyununu Mod-Z Espor kazandı. Vodafone'lular, finalleri Gamer Paketleri ile internetinden yemeden ve Vodafone TV üzerinden canlı izledi.



Finalleri değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ender Özgün, şunları söyledi:



"Vodafone olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye E-Spor Federasyonu işbirliğimizle oyun ve espor dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İsmimizi vermekten mutluluk duyduğumuz TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda birinciliğe hak kazanan takımlar başta olmak üzere final mücadelesi veren tüm takımları kutluyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında oyun ve espor tutkunu gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz."



TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir:



"Federasyon olarak, Türkiye'de esporun gelişimi ve tabana yayılması için çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Türkiye'yi espor alanında dünya çapında bir marka haline getirmek, en büyük hedefimiz. Türkiye'de esporun gelişiminin ivme kazanması için bütün uluslararası espor markalarının Türkiye'de temsilcilikler açması ve yerli espor markalarının çoğalması gerekiyor. Turnuvaya çok kısa sürede 3 bini aşkın esporcunun başvurması bizi çok mutlu ettiği gibi,ülkemizdeespora olan ilginin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, yılda 2 kez gerçekleştirilecek ve önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecek. Biz federasyon olarak esporun gelişimi için her türlü katkıda bulunmaya hazırız.Bu yöndeki adımlarımızdan biri olan TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası da ülkemizde espor alanında gerçekleştirilen ilk resmi turnuva olması nedeniyle bu sporun geniş toplum kesimlerine ulaşmasında, bilinirliğinin artmasında ve tabana yayılmasında önemli bir görev üstlenecektir kanısındayız."



Gamer Paketleri, oyun ve espor deneyimini sınırsız yaşatıyor



Vodafone, "Gamer Paketleri" ile gençlerin oyun ve espor deneyimlerini sınırsız yaşamalarını hedefliyor. 12 TL'den başlayan paket alternatifleriyle gençlerin bütçesine uygun bir portföy sunan Vodafone, onlara internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait efsane hediyeler kazanma şansı da sağlıyor. Buna göre, "Gamer Paketleri" ile oyunsever gençler, YouTube, PUBG Mobile ve Discord gibi içerikleri sınırsızca izleyebiliyor. Ayrıca, hediye oyun paraları ve yurtdışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazanma şansı yakalıyor.