TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası'nda final heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası'nda final heyecanı - Son Dakika Spor

TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası'nda final heyecanı

7 saat önce

Türkiye E-Spor Federasyonu'nun (TESFED) Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nın finalleri 21-22 Aralık'ta İstanbul Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde oynanacak.

TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası'nda final heyecanı, System.String[]

Türkiye E-Spor Federasyonu'nun (TESFED) Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nın finalleri 21-22 Aralık'ta İstanbul Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde oynanacak.


Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) tarafından Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlenen ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda final heyecanı başladı. Bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı espor turnuvalarından biri olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda online elemelerin ardından üst tura çıkan takımlar, büyük finaller için 21-22 Aralık'ta İstanbul Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde yapılacak karşılaşmalara katılacak. League of Legends, PUBG, CS: GO, FIFA, Dota 2 ve Zula oyunlarının her biri için ayrı düzenlenecek finallerde en iyi 106 oyuncu Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek.


Finalleri değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ender Özgün, şunları söyledi: "Vodafone olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Espor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık ve 14 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye E-Spor Federasyonu işbirliğimizle oyun ve espor dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ülkemizin en iyi oyuncularının belli olacağı TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda sona yaklaşmanın heyecanı içindeyiz. Vodafone'lular, büyük finalleri Gamer Paketleri ile internetinden yemeden ve Vodafone TV üzerinden canlı izleyebilecek. Oyun ve espor tutkunu gençlerimizi TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası finallerini izlemeye davet ediyoruz."


Ayrıca yapılan bilgilendirmede Vodafone; 'Gamer Paketleri' ile gençlerin oyun ve espor deneyimlerini sınırsız yaşamalarını hedefliyor. Buna göre, 'Gamer Paketleri' ile oyunsever gençler, YouTube, PUBG Mobile ve Discord gibi içerikleri sınırsızca izleyebilecek ve hediye oyun paraları ve yurtdışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazanma şansı yakalayacaklar. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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