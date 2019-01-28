Tesfed Zula Türkiye Kupası'nın Şampiyonu Galatasaray Espor Oldu

Zula'nın Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) ile birlikte gerçekleştirdiği, 250 bin TL ödül havuzuna sahip, TESFED Zula Türkiye Kupası'nın şampiyonu Galatasaray Espor oldu.

Zula'nın Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) ile birlikte gerçekleştirdiği, 250 bin TL ödül havuzuna sahip, TESFED Zula Türkiye Kupası'nın şampiyonu Galatasaray Espor oldu.



TESFED ve Zula'nın birlikte gerçekleştirdiği TESFED Zula Türkiye Kupası, Galatasaray ve 1907 Fenerbahçe gibi takımlarla birlikte Zula'da başarı gösteren toplam 16 takımın katılımıyla, Türkiye'nin ilk espor kompleksi, Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleştirildi. 250 bin TL'lik ödül havuzuna sahip kupanın 26 Ocak tarihinde gerçekleşen eleme ve yarı final maçlarında finallere Gamers of Future, Galatasaray Espor, İstanbul E-spor Kulübü, Oyun Hizmetleri kaldı. Kıyasıya rekabete sahne olan Galatasaray Espor ile Gamers of Future arasında oynanan final karşılaşmasının şampiyonu ise Galatasaray Espor oldu. Şampiyon takıma birincilik ödülünü TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir sundu.



"Türkiye'de TESFED ile düzenlenen ilk turnuva"



Turnuva hakkında bilgi veren InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, "Türkiye'de TESFED ile düzenlenen ilk turnuva. 16 profesyonel espor takımı katıldı. 10 tanesi Zula Süper Lig'de oynayan, 6 tanesi de alt ligimizden gelen takımlardı. 3 günlük bir turnuva düzenledik. Final müsabakaları gerçekleşti. TESFED ile yaptığımız protokol gereği, bu turnuvaya katılan tüm oyunculara profesyonel olarak federasyonumuza lisanslama işlemi yapıldı. Önümüzdeki dönemde gerek kendi ligimizde gerek diğer liglerde lisanslama işlemleri devam edecek. İyi bir turnuva geçiriyoruz. İlgi oldukça yoğun. Takım taraftarları, oyun severler, aileler, gençler ve çocuklar var. Bu anlamda burada güzel bir enerji var" dedi.



"Dünya oyun pazarına baktığımız zaman Türkiye, 17-18 sıralarda"



Esporun hızlı şekilde büyüyen bir sektör olduğuna vurgu yapan Alp, "Genel olarak ana medya ve ana iletişim kanalları yeni yeni işin ciddiyetine varsa da milyonlarca oyuncumuz var. Dünya oyun pazarına baktığımız zaman Türkiye, 17'inci sırada. Ekonomimizle paralel bir noktadayız. Gün geçtikçe hızla büyüyen bir pazar. Önümüzdeki dönem çok daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Şirket olarak espora en fazla yatırım yapan firmayız. Türk firması olmanın da bize yüklediği sorumluluklar var. Burası, Türkiye'nin ilk espor merkezi. Oyuncu alanları, yayın odaları, toplantı salonları ve ana sahnesiyle 2 bin 500 metrekarelik ciddi bir tesis. Bu tesis, önümüzdeki dönem esporcular yetiştirmesi açısından çok ciddi görevi yerine getirecek. Gerek Türkiye gerekse dünyada üst seviyede esporcular yetiştirmek en büyük amacımız. TESFED Zula Türkiye Kupası'nı Galatasaray Espor takımı kazandığı için kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.



"TESFED olarak dahil olduğumuz ve ismimizi verdiğimiz ilk kupa oldu"



TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir de şöyle konuştu: "Bizim için çok güzel bir gündü. TESFED olarak dahil olduğumuz ve ismimizi verdiğimiz ilk kupa oldu. Buraya katılan arkadaşlar ve gençlerle beraber sıcak ve sosyal bir ortamdaydık. Kazanan Galatasaray Espor oldu. Hem kazanan takımı tebrik ediyorum hem de katılımcılara teşekkür ediyorum. 2019 içerisinde umuyorum ki; bu ve buna benzer turnuvaları artırarak devam ettiriyor olacağız. Buradaki izdiham, esporun geldiği noktayı gösteriyor. Espora olan ilgi ve alakayı gösteriyor. TESFED olarak görevimiz; bu ilgi ve alakayı karşılıksız bırakmamak, bu ve buna benzer güzel etkinliklerde kitlelerle bir araya gelmek ve fayda sağlamak. 2019'da bu anlamda TESFED'in çok daha fazla aktif olacağını söyleyebilirim".



Birinci takımın 80 bin TL, ikinci takımın 50 bin TL, üçüncü takımın 25 bin TL, dördüncü takımın 15 bin TL ödül aldığı turnuvaya katılan tüm takımlar ödüllendirilirken, turnuvanın en değerli oyuncusu Galatasaray Espor 'dan Erdem Şentürk'e (KEEVZ) laptop hediye edildi.



İlk kez gerçekleştirilen TESFED Zula Türkiye Kupası'nın aynı zamanda TESFED'in de ilk turnuvası olma özelliğini taşıdığı belirtildi. Kupanın bir diğer özelliğinin ise ilk defa turnuvaya katılım için Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan 'Espor Lisansı'nın zorunlu tutulmuş olması olduğu bildirildi. Turnuvaya katılan oyunculara turnuva öncesi sosyal medya ve espor kariyer eğitimleri verilmesi de turnuvanın bir diğer dikkat çeken özelliği oldu. Esporu tabana yaymak amacıyla geniş katılımlı olarak düzenlenen turnuvaya, TESFED Yönetim Kurulu'ndan Alper Afşin Özdemir de katılarak esporculara destek verdi.



Yüz binlerce espor sever canlı yayını takip etti



İki gün boyunca devam eden karşılaşmalarını bin 500'den fazla espor sever Nonstop Zula Espor Merkezi'nde izledi. Sosyal medya kanallarından online yayınlanan karşılamaları yüzbinlerce kişi canlı olarak izledi. - İSTANBUL

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