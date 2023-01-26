Müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın'a beraat - Son Dakika
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Müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın'a beraat

26.01.2023 11:14
Müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın'a beraat

Fenomen Merve Taşkın'ın sosyal medyadan teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Fenomen Merve Taşkın'ın sosyal medyadan teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Taşkın'ın üzerine atılı olan suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, hakkında yapılan ihbar sonucu sosyal medya hesabı üzerinden teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Merve Taşkın ve avukatları hazır bulundu.
Savcı beraatını talep etti
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Taşkın'ın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videolarının bulunmadığını, bu kapsamda da müstehcen niteliği taşımadığını aktardı. Açıklanan mütalaada sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı da belirtilerek beraatına karar verilmesi talep edildi. Son sözü sorulan sanık, takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.
Beraatına karar verildi
Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Merve Taşkın'ın üzerine atılı olan suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.
"Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece bikini, dekolte gördüm diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler"
Duruşmanın ardından açıklama yapan Merve Taşkın'ın avukatı Feyza Altun, "Beraat aldık, müvekkilimiz beraat etti. Ben çok mutluyum kendi adıma. Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece bikini, dekolte gördüm diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler, bir avukat olarak temennim budur" ifadelerini kullandı.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merve K. isimli kişinin, şüpheli Merve Taşkın'ın sosyal medya hesabı üzerinden teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflar paylaştığı yönünde şikayetçi olduğu anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Merve Taşkın'ın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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