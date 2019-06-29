Son Dakika Haberleri: Teşhirdeki bisikleti çalarken suçüstü yakalandı
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Teşhirdeki bisikleti çalarken suçüstü yakalandı

56 dakika önce

ANTALYA'da, AVM'deki marketten bir hafta önce 23 paket kaşar peyniri çalan N.T., bugün yine iş yerine gelip, teşhirdeki bisikleti çalmaya çalışınca, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Teşhirdeki bisikleti çalarken suçüstü yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da, AVM'deki marketten bir hafta önce 23 paket kaşar peyniri çalan N.T., bugün yine iş yerine gelip, teşhirdeki bisikleti çalmaya çalışınca, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. N.T.'nin yakalanması marketin güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. 
Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki AVM'de zincir markette meydana geldi. Markete 1 hafta önce müşteri gibi gelen N.T., iddiaya göre, 23 paket kaşar peyniri çalıp kaçtı. Peynirlerin çalındığını fark eden görevliler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit etti.
N.T. bugün sabah saatlerinde yeniden markete gelip, reyondan 13 paket daha kaşar peyniri çaldı. Bir süre ortadan kaybolan N.T., öğle saatlerinde yeniden markete gelince, durumu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede markete gelen Kepez Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. İş yeri içinde bir süre dolaşan N.T, satılmak üzere standa bırakılan bisikletin etrafında bir süre gezdi. N.T., kimsenin görmediğini düşündüğü bir anda bisikleti söküp marketten ayrılacakken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Hırsızlık şüphelisinin yakalanması anbean güvenlik kameralarına kaydedilirken, N.T, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:06 Kaynak: DHA
Kepez, Polis, Antalya, Güncel
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