Teşhis hatası sonucu yanlış cenaze defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Teşhis hatası sonucu yanlış cenaze defnedildi

31.07.2023 17:06

Adana'da teşhis hatası sonucu Vedat Gök'ün cenazesi yerine Erdoğan Mertkan'ın cenazesi defnedildi. Yanlışlık fark edildikten sonra Mertkan'ın cenazesi çıkartılarak doğru ailesine teslim edildi.

ADANA'da teşhis edilmeden teslim alınan cenaze başkasına ait çıkınca, defnedilen Erdoğan Mertkan'ın (87) cenazesi, gömüldüğü mezarlıktan çıkartılıp, yeniden toprağa verildi.

Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Gök'ün (63) ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi. Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı. Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi. Yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Mertkan'a ait olmadığını anladı. İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı. Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp, durumu bildirdi. Mertkan'ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi. Mertkan'ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında, Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kozan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Teşhis hatası sonucu yanlış cenaze defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın tüm şüphelileri gözaltına alındı
18:18 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın tüm şüphelileri gözaltına alındı
18:03 Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i transfer etti
17:59 Yıllık 2.5 milyon euro alacak! Ante Rebic, resmen Beşiktaş'ta
17:18 Real Madrid, Mbappe transferini bitirmek istiyor
17:14 Son 2 hafta! Real Madrid, Mbappe'yi renklerine bağlıyor
17:14 Son Dakika: Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23:59'a kadar uzatıldı
17:10 Son Dakika: Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23:59'a kadar uzatıldı
17:11 Görüntü Türkiye'den! Damada tasma taktı, Salako müziğiyle bütün salonu gezdirdi
17:07 Görüntü Türkiye'den! Damada tasma taktı, Salako müziğiyle bütün salonu gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 18:52:23. #1.12#
SON DAKİKA: Teşhis hatası sonucu yanlış cenaze defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement