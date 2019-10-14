Teşhis için geç kalma

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ile görüşen oyuncu ve yazar, meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yapacak ve kadınlara "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajı verecek.



Churm, işe sosyal medyada başladı. Ünlü sanatçı, erken teşhisin önemine dikkat çekmek için önemli mesajlar içeren videolar hazırladı. ve o videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.