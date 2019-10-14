Teşhis için geç kalma
40 dakika önce
Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ile görüşen oyuncu ve yazar, meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yapacak ve kadınlara "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajı verecek.
Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ile görüşen oyuncu ve yazar, meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yapacak ve kadınlara "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajı verecek.
Churm, işe sosyal medyada başladı. Ünlü sanatçı, erken teşhisin önemine dikkat çekmek için önemli mesajlar içeren videolar hazırladı. ve o videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:12
Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i ünlü model Sara Sampaio ile aldattığı iddia edildi