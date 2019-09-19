Tesis açılışı

Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan nikah salonu, gençlik merkezi ve trafik eğitim pistinin bulunduğu kompleks, hizmete girdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Efendibey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanındaki tesisin açılışında, kompleksin sevindirici ve memnuniyet verici bir yatırım olduğunu söyledi.

Vatandaşların daha modern ve konforlu hizmet alacağını belirten Şimşek, "Özellikle çocuk trafik eğitim pisti bakanlığımız önem verdiği bir proje. Türkiye'de trafik kazaları büyük bir problem. Yılda yaklaşık 7 bin vatandaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Biz çocuklarımızı ne kadar erken yaşta trafik konusunda eğitebilirsek, onları, ne kadar trafik kültürüyle erken yaşta buluşturabilirsek, trafik kurallarına uyan ve trafik kurallarıyla kişiselleştirilen bir nesil yetiştirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de güzel bir tesisin hizmetine girdiğini aktardı.

Tesiste, çocuklar için kreş, Türkiye standartlarının üstünde trafik eğitim pistinin bulunduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz için bir spor salonumuz var. Belli günlerde kadın yaşam merkezi olarak da bayanların hizmetine sunacağız. Kompleksimizde nikah salonumuz var. Nikah salonu olarak gerçekten ilimizin yıllarca bir sıkıntısı vardı ve bu sıkıntıyı çözüme kavuşturduk. Burada yapılan tüm işlerimiz profesyonelce olacak. Kompleksin şehrimizin tamamına hizmet etmesini planlıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde bu kompleksimizin farklı çeşitlerini şehrimizin diğer mahallelerinde hizmete sunacağız."

Özdemir, kale etrafındaki parsellerin kamulaştırılmasıyla kentsel dönüşümün başlayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Devamında eski sanayiyi yeni sanayiyle birleştireceğiz. Kısa dönemde büyük işlere imza atmaya çalışıyoruz. Şehir merkezinde büyük bir millet bahçesi sözümüz vardı, onunla ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Yakın bir zamanda başta hükümet konağı olmak üzere valilik binasıyla projemiz başlamış olacak. Devamında okulların taşınmasıyla şehir merkezinde 5 yıl içinde 200 dönüme yakın bir yeşil alanı millet bahçesini halkımızın hizmetine sunacağız. Arıtma tesisimizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 120 milyona mal olmuş arıtma tesisimiz yapılıyor. Bugüne kadar 50 milyona yakın hak edişi yapıldı. 2020 yılında hizmete girecek."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise yeni Niğde'yi oluşturmaya bugün buradan başlandığını anlatarak, "Yarın kale ve diğer günlerde ise kent meydanını yapmak için yeni bir ekip ile yola devam ediyoruz. Kent meydanındaki okulların uygun yere taşınması ve yeniden düzenleme için Milli Eğitim Bakanımızla görüştüm. Gece gündüz demeden valimizle, belediye başkanımızla ve teşkilatımızla elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz." değerledirmesini yaptı.

Konuşmalarında ardından Vali Şimşek ve protokol üyeleri açılışı gerçekleşen tesisi gezdi. Başkan Özdemir, yeni nikah salonunda Cihan Çınar ve Gamze Öneş'in nikah kıydı, Vali Şimşek ve milletvekili Gültekin çiftin şahitliğini yaptı.