Üye Girişi
Tesis Güvenlik Belgesi alan THK Teknik AŞ, uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak - Son Dakika

Tesis Güvenlik Belgesi alan THK Teknik AŞ, uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak

05.06.2021 13:28

Türk Hava Kurumu (THK) Teknik AŞ, aldığı "Tesis Güvenlik Belgesi" ile hem ulusal hem de uluslararası alanda uçak ve helikopterlere bakım yapma yetkisine sahip oldu.

Türk Hava Kurumu (THK) Teknik AŞ, aldığı "Tesis Güvenlik Belgesi" ile hem ulusal hem de uluslararası alanda uçak ve helikopterlere bakım yapma yetkisine sahip oldu.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1935'te THK'nin Türkkuşu Tesisi'nin açılışının yapıldığı gün Sabiha Gökçen'in pilot okuluna kaydının yapıldığını ve Gökçen'in buradaki kursları tamamlayarak savaş pilotu olduğunu anlattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün o günlerde uzaydan bahsettiğini ve Türklerin de uzayda yerini alması gerektiğini dile getirdiğini kaydeden Aşcı, bu hedef doğrultusunda THK Üniversitesi'nin uzay ve havacılık alanında ihtisas üniversitesi olma özelliğinin daha da pekiştirileceğini söyledi.

Uzay çalışmalarında yer alacak teknik personel yetiştirmek istediklerini belirten Aşcı, böylece havacılık sektörünün yanı sıra uzay sektörüne de katkı verebileceklerini ifade etti.

"THK Teknik AŞ uçak bakımına ilişkin izinleri aldı"

Aşcı, 1925'te THK'nin kuruluşundan hemen sonra 1926'da tayyare teknisyenliği biriminin, ilerleyen dönemde de THK bünyesinde hem kurumun uçaklarının hem de özel sektör uçaklarının bakımlarının yapılabilmesi amacıyla THK Teknik AŞ'nin kurulduğunu kaydetti.

THK Teknik AŞ'nin uçak bakımına ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıklarını aktaran Aşcı, "Türkkuşu Tesisi'nde yer alan THK Teknik AŞ'de, eğitim uçakları, Sağlık Bakanlığına verdiğimiz ambulans helikopterlerin bakımları ve kendi bünyemizdeki helikopterlerin bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

THK Teknik AŞ'de özel sektör ve kamu kurumlarında yer alan uçak ve helikopterlerin de bakımlarını yapabilmek adına Milli Savunma Bakanlığından "Tesis Güvenlik Belgesi"nin alındığını bildiren Aşcı, şöyle devam etti:

"Tesis Güvenlik Belgesi ile hem ulusal hem de uluslararası alanda uçak ve helikopterlere bakım yapma yetkisine sahip olduk. Daha önce yurt dışında yapılan uçak ve helikopter bakımları artık THK Teknik AŞ tarafından yapılabilecek. Aynı zamanda Pratt Whitney PT-6 motorlarının bakımlarını da burada yapabileceğiz. Türkiye'de PT-6 motorlarının bakımını yapacak başka bir kuruluş yok."

"THK Teknik AŞ'yi döviz kazandıran kurum haline getireceğiz"

Airbus ve THK'nin partner olduğu Ukrayna USE firması koordinesinde Mi17 üretici Aviakon firması uçaklarının bakımlarını tüm aşamalarıyla yapmak istediklerini vurgulayan Aşcı, "Ülkemizde ve yakın coğrafyada bulunan helikopterler için de bakım merkezi olarak burayı kullanmak istiyoruz. Böylece ülkemize büyük miktarda döviz kazandırmış olacağız. Amacımız THK Teknik AŞ'yi döviz kazandıran kurum haline getirmek ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin değerli bir üyesi yapmak." ifadelerini kullandı.

Cenap Aşcı, THK Teknik AŞ'de şu anda yaklaşık 90 teknik personelin görev yaptığını, Tesis Güvenlik Belgesi ile artacak iş yüküne göre personel sayısını 200'e çıkarmayı planladıklarını aktardı.

THK Üniversitesindeki öğrencilerin stajlarını da THK Teknik AŞ'de yaptıklarını belirten Aşcı, mezuniyet sonrasında öğrencilerin bazılarının istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

Tesis Güvenlik Belgesi alan THK Teknik AŞ, uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak
Tesis Güvenlik Belgesi alan THK Teknik AŞ, uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak
Tesis Güvenlik Belgesi alan THK Teknik AŞ, uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak
Tesis Güvenlik Belgesi alan THK Teknik AŞ, uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak

Havacılık, Türkiye, Uçak, Thk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tesis Güvenlik Belgesi alan THK Teknik AŞ, uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Rapçi Şehinşah Rapçi Şehinşah "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi         
18:29
Kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişi psikolojik sorunları olduğunu iddia etti Kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişi psikolojik sorunları olduğunu iddia etti         
17:57
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 20:55:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tesis Güvenlik Belgesi alan THK Teknik AŞ, uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement