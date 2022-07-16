Tesis talebi! Şifa dağıtan Uyuz gölü kurudu - Son Dakika
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Tesis talebi! Şifa dağıtan Uyuz gölü kurudu

16.07.2022 14:24

Sivas'ta Uyuz Gölü tamamen kurudu. Göle şifa aramaya gelenler ise hayal kırıklığı yaşadı. Uzun yoldan göle geldiklerini belirten vatandaşlar, "Bu suyu bir tesis gibi yapsa çok güzel olur" talebinde bulundu.

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 45 kilometre olan Gümüşdere köyünde bulunan Uyuz Gölü, bilinmeyen bir nedenle neredeyse tamamen kurudu. Uyuz başta olmak üzere; egzama ve sedef gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen gölden geriye küçük bir su birikintisi kaldı. Birçok kişinin şifa bulduğu göl yaz kış birçok vatandaşı kendine çekiyordu. Şimdilerde ise şifa aramak için göle gelenler karşılaştıkları manzara karşısında hayal kırıklığı yaşıyor.

Şifa dağıtan gölün önceki hali...

"GELEN GERİ DÖNÜYOR"

Muhtar Azası İbrahim Özerk, göle gelenin su kalmadığı için geri döndüğünü ifade ederek, "Yıllardır insanlar buradan fayda görüyordu ancak bu sene su bitti, buna bir çözüm istiyoruz. Suyun özelliği egzama, sedef, kaşıntı gibi hastalıklara iyi geliyor ancak bugün su yok gelen geri dönüyor. Ankara'dan, İstanbul'dan, Samsun'dan gelenler çok oluyor. Geçen yıl çok boldu insanlar yüzebiliyordu, bu yıl su yok" diye konuştu.

Gölün şimdiki hali...

"TEKRAR ESKİ HALİNE GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Özerk, gölün tekrar eski haline gelmesini istediklerini söyleyerek, "Arkadaşımız üst tarafa kafeterya yapmıştı bu yıl su olmadığından mecburen taşındı. Tekrar eski haline gelmesini istiyoruz. Ankara'dan bir arkadaş geldi, buranın suyu iyi geldi bir sonra ki yıl tekrar geldi. Sivaslı bir arkadaş 'doktorlara gittim çere bulamadım' dedi ama bu su da buldum dedi. 'Her tarafım kaşınıyordu, ilaçlar kullandım geçmedi ama bu su geçirdi o yüzden bir kere daha geldim" dedi.

950 KİLOMETRE YOL KAT ETTİ, GÖLÜ GÖRÜNCE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI"

Veysel Taçyıldız, oğlunun hastalığına şifa aramak için 950 kilometre yol kat ederek göle geldiklerini belirterek, "Bu su şifalı dediler. Benim oğlumda kaşıntı var kızarıklık yapıyor suyu denemek için geldik. Su kalmamış inşallah geri çıkar. Kuruduğunu bilmiyordum şansa geldim. Hayal kırklığı yaşadık, biraz su olsaydı daha iyi olurdu. Şifalı olduğu için yararlı bir su kaybetmek kötü olur. Yetkililer bu suyu bir tesis gibi yapsa çok güzel olur. 900, 950 kilometre yol geldik" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Gümüşdere, Sivas, su, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tesis talebi! Şifa dağıtan Uyuz gölü kurudu - Son Dakika

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