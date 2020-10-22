"Tesis yönetim firmaları, işletmelerin maliyetlerini düşürüyor" - Son Dakika

"Tesis yönetim firmaları, işletmelerin maliyetlerini düşürüyor"

22.10.2020 13:03

Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, sektörün işletmelere katkısına dikkat çekerek, maliyetleri düşürdüğünü belirtti.

Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, sektörün işletmelere katkısına dikkat çekerek, maliyetleri düşürdüğünü belirtti. Tesis yönetiminin uçtan uca planlanmış bir süreç olduğunu vurgulayan Çelebioğlu, tesis yönetim firmalarının, hizmet verdiği tesislerin ana faaliyet konularına odaklanmalarına destek olduğunu söyledi.

Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur, havalimanlarından fabrikalara, AVM'lerden hastanelere kadar pek çok sektöre, bakım onarımdan güvenliğe, peyzajdan teknik servis hizmetlerine kadar çeşitli alanda çözüm sunan tesis yönetim sektörünün 40 milyar liraya ulaşan potansiyel büyüklüğü olduğunu vurgulayarak işletmelere sundukları katkıları anlattı.

"DOĞRU PLANLAMAYLA TASARRUF SAĞLANIYOR"

Sektörün, hizmet alanı ve çeşitliliğinde sınırlar olmadığını belirten Çelebioğlu, "Sektör özelinde hizmetlerin kapsamı belirlenerek, şirketlerin ana faaliyet konusu dışında kalan tüm alanlarda doğru zamanlama ve insan kaynağı yönetimiyle süreçlerin sorunsuz şekilde yönetiliyor. İşletmelerin bu sayede tesislerinde kesinti ya da problem olmayacağını bilerek güvenle işlerine odaklanabildiğini, doğru planlamayla işletmelere ciddi oranlarda tasarruf da sağladığını" ifade etti.

"TESİS YÖNETİMİ DEVAMLILIĞI SAĞLAYAN BİR SÜREÇ"

Tesis yönetiminin işletmede devamlılığı sağlayan bir süreç yönetimi olduğunu vurgulayan Çelebioğlu, "Temizlik, teknik bakım, atık su ve güvenlik gibi sorunları işletmelerin yönetmesi gereken konu olmaktan çıkarıyoruz. Tüm süreci üzerimize alarak sistemin yaşam döngüsü boyunca sağlıklı bir şekilde devam etmesi için destek veriyoruz. Tesis yönetim sektörü olarak, işletmenin hayatına devam ederek ekonomik istikrarını sürdürmesi için tüm kritik ve riskli alanların analizini yapıyoruz.  Bakım yapılması gereken ekipmanın bakım periyotlarına kadar oluşturulan çalışma sistemiyle, işletme için küçük ve gözden kaçabilecek detayların sorun olmadan önce önlenerek, işletmelerin çarklarının kesintisiz şekilde dönmesini sağlıyoruz" dedi.

"İNSAN KAYNAKLARININ DOĞRU ALANLARDA KULLANILMASINA DESTEK OLUYORUZ"

Yapılan her iş özelinde, insan kaynaklarının doğru alanlarda kullanılmasına da destek olduklarını belirten Çelebioğlu, "Tesis yönetim sektörü, işletmelerin iş süreçlerinde en iyi çözüm ve yol arkadaşıdır. Doğru planlama ile zaman, maliyet ve insan kaynağından tasarruf ederek sadece kendi ana faaliyet konularına yönelmek isteyen tüm sektörler ve işletmeler, özel çözümler için tesis yönetim firmalarına danışabilir" diye konuştu.


Tesis yönetim firmaları, işletmelerin maliyetlerini düşürüyor

Yönetim Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Tesis yönetim firmaları, işletmelerin maliyetlerini düşürüyor' - Son Dakika Ekonomi

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