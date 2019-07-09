Son Dakika Haberleri: Tesis yönetim sektörü iş adamı Suat Sandal başkanlığında toplandı
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Tesis yönetim sektörü iş adamı Suat Sandal başkanlığında toplandı

1 saat önce

Kentsel Tesis Yönetim Derneği, Kurucu Başkanı İş Adamı Suat Sandalcı başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımı ile "Sektörel Mevcut Durum Analizi ve Kısa Orta Vadeli Sektörel Eylem Planlarının Geliştirilmesine" yönelik gündem ile toplandı.

Tesis yönetim sektörü iş adamı Suat Sandal başkanlığında toplandı, System.String[]
Kentsel Tesis Yönetim Derneği, Kurucu Başkanı İş Adamı Suat Sandalcı başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımı ile "Sektörel Mevcut Durum Analizi ve Kısa Orta Vadeli Sektörel Eylem Planlarının Geliştirilmesine" yönelik gündem ile toplandı.

Farklı sektörlerden iş adamları ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda Kentsel Tesis Yönetimi Derneğinin faaliyetleri ile ilgili katılımcılara bilgiler verildi. Başkan Suat Sandalcı derneğin nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla yapılacak olan işbirlikleri ve projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kentsel Tesis Yönetimi Derneği'nin Başkan Yardımcıları Elif Gökçelik ve Ali Hakan Dicle ise hazırlanan çalışma programı kapsamında, Sektörel ve Mesleki Standardizason Çalışmaları, Sektörel Rekabetin Güçlendirilmesi ve Pazar Geliştirme Çalışmaları hakkında yaptıkları sunumlarla üyeleri bilgilendirdi. Başkan Yardımcısı Özcan Aksu, toplantı gündeminde vurgulanan ve yapılacak olan çalışmaların yürütülmesinde Özel İhtisas Komisyonlarının büyük önem arz ettiği hususu ile Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantı sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
Ekonomi
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