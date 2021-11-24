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Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu - Son Dakika

Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu

24.11.2021 11:38
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu

Manisa'da tıkalı su giderini açmak için çağrılan tesisatçı, tıkalı boruda bulduğu çeyrek altınlı bilekliği bulup sahibine teslim etti. Borudan çıkan çeyrek altınlı bilekliğin bir yıl önce düşürüldüğü öğrenilirken, sahibi sevinçten havalara uçtu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyyar su tesisatı tamirciliği yapan 28 yaşındaki Sefa Kayacık, Fatih Mahallesi'nde bir müşterisinin kapanan su borusunun tamiratı için müşterisinin evine gitti. Zemin katta oturan müşterisi gider borusunun tıkalı olduğu için, evde su taşmaları olduğunu söyledi.

ALTIN BİLEKLİK BULDU

Sefa Kayacık kılavuz Kanal açma makinesiyle, kanalda kapalı olan yeri tespit edip, kanal borusunu kırarak, makine ile temizlemeye başladı. Makine ile temizlerken, makinenin ağzına çeyrek altınlı bilekliği fark etti. Duruma oldukça şaşıran Kayacık, bilekliği temizledikten sonra 10 dairelik apartmanın kapılarını teker teker çaldığını anlatarak, "Apartman sakinlerine 'Kanala kaçmış, her hangi bir kayıp eşyanız var mı?' diye sordum. Hiç kimse kayıp bir eşyası olduğunu söylemedi.

Tıkanan su giderinden altın çıktı

"HELAL MALMIŞ"

En son olarak zemin katta oturan ve beni boruyu temizlemem için çağıran müşterime 'Kayıp bir şeyiniz var mı? dedim. O da bir yıl önce çeyrek altın kaybettiğini söyledi. Nasıldı diye sordum, oda borudan çıkan bileklikli çeyrek altını tarif etti ben de 'Alın bu sizin helal malmış' diyerek sahibine teslim ettim. Müşterim olan kadın, altının hediye olduğunu ve bir yıldır aramadık yer bırakmadığını söyleyerek, teşekkür etti. Helal malmış, sahibini bulduğum için çok mutluyum" dedi.

Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu

Alaşehir, Manisa, Fatih, Helal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu - Son Dakika


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