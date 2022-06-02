Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı - Son Dakika
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Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı

02.06.2022 09:40
Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı

Eskişehir'de bir işyeri sahibinin tuvalete gitmek için 3-4 dakikalığına dükkanını boş bıraktığı esnada hırsızlık yaşandı.

Eskişehir'de bir işyeri sahibinin tuvalete gitmek için 3-4 dakikalığına dükkanını boş bıraktığı esnada hırsızlık yaşandı. Tesisatçı dükkanından saniyeler içinde dizüstü bilgisayar ve bazı el aletlerinin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan bir tesisatçı dükkanında dün sabah saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, işyeri sahibi İsmail Arıkan'ın tuvalete gitmek için dükkanını sadece birkaç dakikalığına boş bırakmasını fırsat bildi. İçeri giren hırsız, ilk önce masanın üzerinde duran el aletlerini arka cebine koydu. Daha sonra etrafı kontrol eden hırsız, masada bulunan dizüstü bilgisayarı montunun altına koyarak dükkandan uzaklaştı. Saniyeler içinde meydana gelen olayın ardından hırsız, iddialara göre 300 metre uzaklıktaki bir sokaktan da bisiklet çalarak sırra kadem bastı. Tuvaletten dükkanına dönen İsmail Arıkan bilgisayarını göremeyince ilk önce arkadaşlarının şaka yaptığını zannetti. Daha sonra güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızlığı fark eden Arıkan, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

"Lavaboya gidip geldiğimde masanın üzerinde bilgisayarımın olmadığını fark ettim"

Tuvalete gitmek için birkaç dakikalığına dükkanını boş bıraktığını, geri geldiğinde ise bilgisayarının olmadığını gören tesisatçı İsmail Arıkan şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saat 10.00 civarı iş yerime geldim. Dükkanımın kapısı açıktı, içeride arka tarafta bulunan lavaboya gittim. Lavaboya gidip geldiğimde masanın üzerinde bilgisayarımın olmadığını fark ettim. İlk önce arkadaşlarımın şaka yaptığını düşündüm. Masanın üzeri dağılmıştı. Güvenlik kameralarına baktığımda bir şahsın bilgisayarımı alıp montunun içine sokarak götürdüğünü gördüm. Bir de masanın üzerinde kargaburnu ve pense vardı, onu da almış. Sonrasında polisler geldi, emniyette bu şahsın 300 metre kadar ileride başka birinin de bisikletini çaldığını öğrendim." - ESKİŞEHİR

Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı
Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı
Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı
Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı
Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı
Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı

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Kaynak: İHA

İstiklal Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tesisatçıdaki hırsızlık güvenlik kameralarına böyle yakalandı - Son Dakika


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