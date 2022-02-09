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Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu! - Son Dakika

Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!

09.02.2022 16:49
Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!

Avustralya'da bir eve tamire giden tesisatçılar, 44 milyon dolar değerine uyuşturucu ve 1,1 milyon dolar nakit para buldu. Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sidney'de tuvalet tesisatını tamir etmek için bir eve giden tesisatçılar, kapakları açık halde bırakılmış bir dolabın içinde çantalar dolusu metamfetamin ve nakit parayla karşılaştı.

Tesisatçılarn polise ihbarda bulunmasıyla olay yerine gelen ekipler, evde ve apartmanın altındaki garajda arama yaptı.

Polisler aramada toplamda 44 milyon dolar değerinde 220 kilogram uyuşturucu ve 1,5 milyon dolar nakit para buldu. Ekipler ayrıca 95 gram MDMA ve 35 gram kokaine de el koydu.

"HİÇBİR İŞÇİ BÖYLE BİR ŞEYİ UMMAZ"

Yeni Güney Galler Polis Teşkilatı Başkomiser Vekili Dedektif Stuart Gordon, "Hiçbir işçi çalışmaya gittiğinde yüzlerce kilo uyuşturucu ve nakit parayla karşılaşmayı ummaz. Kesinlikle anlatılacak iyi bir hikaye bu" dedi.

Gordon, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve nakit paraların organize bir suç çetesine ait olduğunu belirterek "Organize suça bulaşan ve bu kadar fazla miktarda uyuşturucuyu dolaşıma sokan kişiler her gün topluma karşı bir risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Yetkili, dairenin çete tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal maddelerle nakit paraları saklamak için kullandığı bir "güvenli ev" olduğunu söyledi.

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Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu! - Son Dakika


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