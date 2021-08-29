Tesisatçının cansız bedeni kuyuda bulundu - Son Dakika

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşayan tesisatçı Bülent Kesim (44), dün akşam çalıştığı otelin kuyusundaki arıza nedeniyle Kumköy 'deki tesisine gitti. Eve geri dönmeyen Kesim'in ailesi durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede bugün arama çalışması yapan ekipler, Kesim'in ayakkabılarının, kuyunun çevresinde olduğunu gördü. Kuyunun içine bakan ekipler, talihsiz adamın cansız bedeni görüldü. Bülent Kesim'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ÇANAKKALE

Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Taraftarın dediğine çok bakmıyorum

Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti

Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?