Tesisine ve Elektriğine Devlet Desteği Aldı

Şanlıurfa'da genç bir girişimci önce devletten aldığı destekle soğuk hava deposu ardından da tesisinin çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurarak, hem elektrik giderini düşürdü hem fazla elektriği satarak ek gelir sağlamayı başardı.

Şanlıurfa'da genç bir girişimci önce devletten aldığı destekle soğuk hava deposu ardından da tesisinin çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurarak, hem elektrik giderini düşürdü hem fazla elektriği satarak ek gelir sağlamayı başardı.



Genç girişimci Mahmut İzol (30), üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına atılma hedefiyle 5 yıl önce devletin verdiği Teşvik Hibe ve Destek Programlarına başvurdu.



Aldığı destekle yaklaşık 2 bin 500 ton nar muhafaza edilebilen bölgenin en büyük soğuk hava deposunu Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ne kuran İzol, kentten ve çevre illerden hasat döneminde toplanan narları soğuk hava deposunda saklayarak, yurt içine ve dışına gönderiyor.



Bir süre sonra tesisin en büyük gideri olan elektrik maliyetini azaltmak için de farklı projelere yönelen İzol, deponun çatısına güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdi.



Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuran İzol, aldığı yüzde 55 hibe desteğiyle deposunun çatısına GES kurarak hem elektrik giderlerini yüzde 80 düşürdü hem de deponun boş olduğu dönemler ürettiği elektrikten para kazanmaya başladı.



Genç girişimci Mahmut İzol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet destekleriyle Şanlıurfa'da var olan nar üretimi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyledi.



Kendi bahçelerinden, çevre il ve ilçelerdeki bahçelerden nar toplayarak soğuk hava deposunda sakladıklarını anlatan İzol, "Biz bu narları işliyoruz, büyüklük, küçüklük, kalitesine göre ayırıyoruz. Daha sona bir kısmını meyve suyu firmalarına gönderiyoruz. Geri kalan kısmını ise Irak, Rusya ve Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Burada sezonda günlük 80 ile 100 kişi arasında istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.



"Devletin ekonomisine katkı sunduk"



İzol, soğuk hava deposunun en büyük giderinin elektrik gideri olduğuna dikkati çekerek, bu gideri azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için çatıya GES kurduklarını anlattı.



Şanlıurfa'nın güneşli gün sayısının çok fazla olduğuna işaret eden İzol, şöyle devam etti:



"Hem doğal enerji olan güneşi hem de büyük bir alana sahip soğuk hava deposunun çatısını güneş enerjisi santraliyle değerlendirdik. En büyük yükümüz enerji gideri olduğu için güneş enerjisi santrali, bizi yüzde 70-80 oranında bu yükten kurtarmış oldu. Bunu hem kendimiz için hem de devletimizin ekonomisine katkı sunmak için yaptık. Güneşten aldığımız enerjisi soğuk hava deposunda kendimiz kullanıyoruz, deponun boş olduğu dönemlerde ise şebekeye satacağız."



"Çok çaba gösterdi"



TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Sadık Yetim de kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.



Girişimci İzol'un kendilerine GES kurmak için başvuruda bulunduğunu anlatan Yetim, şöyle konuştu:



"Genç girişimcimiz bize yaklaşık 2 milyon liralık bir destek için bize başvurdu. Biz de kendisine yatırımının yüzde 55'ini karşılayacak şekilde 1 milyon 73 bin lira hibe desteğinde bulunduk. Tabi Mahmut bey bu konuda çok çaba gösterdi ve güzel bir yatırım gerçekleştirildi. Girişimcimiz GES yatırımıyla hem soğuk hava deposunun elektriğini karşılayacak hem fazla elektriği şebekeye vererek kazanç elde edecek hem de hükümetimizin desteklediği ve önemsediği yeşil enerji üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Biz bütün genç girişimcilerimizi kurumumuza başvuruda bulunmasını bekliyoruz. Gelsinler onlara yol gösterelim ve birlikte güzel yatırımlar gerçekleştirelim."

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