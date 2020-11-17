Tesisler açıldı spor severler akın etti
17.11.2020 12:25
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı atletizm pistinin açılmasıyla vatandaşlar tesislere akın etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı atletizm pistinin açılmasıyla vatandaşlar tesislere akın etti.
Atletizm pistinin hizmete açılmasıyla birlikte modern bir tesis haline gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yan Açık Sahada antrenmanlara başlayan sporcular şampiyonluklar için hazırlıklarını sürdürüyor.
Sabahın erken saatlerinde açılan atletizm pistinde önce vatandaşlar sabah sporlarını yapıyor. Vatandaşların sabah sporunun ardından piste Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve atletizm sporcuları çıkıyor. - KAYSERİ
Son Dakika Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor